Какие факторы приводят к недержанию мочи

Уролог-андролог «СМ-Клиники» Максим Предель рассказал, какие факторы повышают риск развития недержания мочи. Их врач назвал в разговоре с «Лентой.ру».

По словам врача, у женщин одной из причин постепенного ослабления контроля над мочеиспусканием являются беременность и роды, особенно если они были затяжными или, наоборот, стремительными, а также если ребенок был крупным или если во время родов использовали акушерские инструменты.

Доктор объяснил, что в таких ситуациях нагрузка на мышцы и связки тазового дна значительно возрастает, что может привести к их ослаблению, а со временем и к стрессовому недержанию мочи, объяснил он. Схожий механизм лежит в основе другого состояния — опущения органов малого таза, или пролапса.

Уролог добавил, что провоцировать недержание мочи может и хронический кашель у заядлых курильщиков.

«Постоянный и надрывный кашель, возникающий вследствие длительного курения, вызывает внутрибрюшное давление, ослабляя мышцы тазового дна и нарушая работу сфинктеров, отвечающих за удержание мочи», — предупредил Предель.

У мужчин, как отметил доктор, одной из ключевых причин нарушений мочеиспускания остаются заболевания предстательной железы, прежде всего, аденома простаты и хронический простатит.

«По мере увеличения простаты на фоне длительного воспаления, возникает механическое препятствие для оттока мочи. В результате мочеиспускание требует все большего усилия, а сам процесс постепенно становится неполноценным», — объяснил он.

Без лечения первопричины мышцы мочевого пузыря со временем теряют способность эффективно сокращаться, он не опорожняется полностью и переполняется. Давление внутри растет, и это может приводить к непроизвольному подтеканию мочи, добавил Предель.

