Пять правил для прокачки мозга в любом возрасте

Когнитивные способности можно улучшать независимо от возраста - будь вам 25 или 85 лет. Это подтверждает исследование ученых из Техасского университета, которые наблюдали за 4000 добровольцами в возрасте от 19 до 94 лет на протяжении почти трех лет (1000 дней).

Состояние их мозга оценивали с помощью индекса BrainHealth Index, который работает как кредитный рейтинг, только для головы. Он учитывает три параметра: ясность (способность мыслить, решать задачи и концентрироваться), вовлеченность (социальные связи и ощущение собственной значимости) и эмоциональное равновесие (устойчивость к стрессам и повседневным неприятностям), рассказала в соцсетях врач-эндокринолог Зухра Павлова.

Главные выводы исследования: предела для развития мозга не существует - даже участники с изначально высокими показателями продолжали улучшать их все 1000 дней. Те же, кто стартовал с наихудшими результатами, продемонстрировали наибольший прогресс. Всего 5-15 минут ежедневных упражнений достаточно для "разминки" мозга - регулярные полезные микропривычки работают эффективнее редких героических усилий.

Возраст оказался не более чем цифрой: двадцатилетние и восьмидесятилетние испытуемые прокачивались примерно одинаково. Также был выявлен "эффект восстановления": даже в периоды жизненных кризисов (болезни, потери работы, разрывы отношений) те, кто работал над своим мозгом, не только удерживали позиции, но иногда и улучшали свои показатели.

Что можно делать уже сейчас, уделяя 5-15 минут в день?

Во-первых, хотя бы раз в день глубоко размышлять, задавая себе вопрос "Что я на самом деле об этом думаю?". Это тренирует мозг не хуже головоломок.

Во-вторых, общаться с людьми, глядя в глаза, а не только переписываться в чатах: живое общение для мозга подобно полноценному приему пищи, тогда как чат - лишь протеиновый коктейль.

В-третьих, полноценно высыпаться, потому что без сна любые когнитивные тренировки бесполезны. В-четвертых, больше двигаться - активность ног улучшает кровоток и питание мозга.

В-пятых, отказаться от многозадачности, так как это не суперспособность, а просто несколько дел, выполненных плохо. Мозг гораздо больше любит концентрацию на одной задаче.