Названы продукты, которые улучшают состояние кожи

За последние годы наука накопила достаточно данных, чтобы уверенно сказать, что питание управляет упругостью, сиянием и скоростью старения, заявила «Ленте.ру» нутрициолог, доцент кафедры физической культуры ГУУ Ирина Меркулова. Эксперт перечислила продукты, которые улучшают состояние кожи.

«Жирная рыба (лосось, форель, сардины, скумбрия) содержит астаксантин — мощный природный антиоксидант. Он защищает кожу от ультрафиолета и уменьшает мелкие морщины. Исследования 2023 года подтверждают: регулярное употребление рыбы улучшает цвет лица и снижает сухость», — рассказала Меркулова.

Эксперт указала на пользу томатов, в которых содержится ликопин. Он лучше усваивается после термической обработки, работает как внутренний SPF, снижая покраснение от солнца и предотвращая разрушение коллагена. Кроме того, морковь богата бета-каротином и полиацетиленами, которые тормозят фотостарение и поддерживают ровный тон.

«Брокколи, брюссельская и цветная капуста, редис. В них есть сульфорафан. Это вещество активирует собственные защитные системы клеток, не давая ультрафиолету разрушать коллагеновый каркас. Гранат (сок и зерна). Эллаговая кислота связывает свободные радикалы, которые атакуют кожу после загара. Помогает сохранить эластичность и замедлить появление морщин», — пояснила Меркулова.

Антоцианы и эллаговая кислота, содержащиеся в темных ягодах, укрепляют микрососуды, улучшают питание кожи и защищают эластин от разрушения.

Лютеин, витамин С и кремний, которые содержатся в листовой зелени, поддерживают жизнеспособность клеток.

«Бобовые (нут, чечевица, фасоль, соя) и цельные крупы (гречка, овес, бурый рис) — поставщики кремния и аминокислоты пролина — строительных блоков для собственного коллагена. Без них кожа теряет упругость. Яйца и нежирное мясо птицы, индейка. Полноценный белок дает лизин и глицин», — подчеркнула Меркулова.

Нутрициолог также рекомендовала пить чистую воду, которая помогает выводить токсины, поддерживает тургор и помогает синтезу собственного коллагена.

Ранее россиян предупредили, что капсулы с пептидами на маркетплейсах, которые обещают почистить организм от токсинов, омолодить клетки, восстановить работу всех систем сразу, чаще всего представляют собой обычную схему продаж под видом научной разработки.