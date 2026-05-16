Стоматолог объяснила скрытую опасность жвачек

Жевательная резинка может стать провокатором хронических головных болей. Важно использовать ее после еды и не дольше 10--15 минут, рассказала в беседе с журналистами RT детский врач-стоматолог Екатерина Шаула.

По ее словам, во время приема пищи слюнные железы работают в усиленном режиме. Так, слюна выполняет сразу несколько защитных функций, среди которых механическое вымывание частиц пищи и химическое подавление действий кислот, которые вызывают кариес. Однако, как отмечает врач, данный механизм работает только при условии отсутствия сахара.

«Главным медицинским противопоказанием является дисфункция височно-нижнечелюстного сустава: если вы чувствуете щелчки или боль при открывании рта, лишняя нагрузка на сустав должна быть ограничена», — рекомендовала специалист.

Кроме того, с особой осторожностью необходимо относиться людям, имеющим патологическую стираемость зубов и бруксизм.

К тому же, популярные подсластители вроде сорбитола при избыточном употреблении могут вызывать проблемы с кишечником и диарею.

Для детей и подростков жевательная резинка может спровоцировать хронические головные боли из-за переутомления лицевых мышц. При этом стоит брать в расчет наличие брекет-систем — жвачка способна застревать в деталях аппаратуры и приводит к отклейке замков.

Ранее ученые из Копенгагенского университета обнаружили тревожную закономерность: проблемы с зубами и деснами в детстве могут серьезно увеличить риск сердечно-сосудистых заболеваний и диабета во взрослой жизни.