Эксперт назвала неожиданный способ повысить либидо

Это необычный и совершенно естественный способ улучшить мужскую потенцию и повысить либидо без применения каких-либо лекарств. Как рассказала в беседе с «Абзацем» сексолог Елена Перелыгина, на сексуальность мужчины благотворно влияет рубка дров.

Как пояснила специалист, активные, ритмичные размахивания топором пробуждают в мужском организме целый каскад физиологических процессов. В этот момент происходит выброс тестостерона — основного полового гормона, отвечающего за сексуальное желание и эректильную функцию. Одновременно с этим активизируется кровообращение, кровь начинает активнее циркулировать по организму, в том числе в органах малого таза, повышается артериальное давление.

Однако дело не только в физиологии. Сексолог обратила внимание на глубокие эволюционные корни этого явления. У русских мужчин на генетическом уровне заложены такие занятия, как рубка дров, охота, разжигание костра, рыбалка — всё то, чем активно занимались предки. В процессе колки дров современный мужчина испытывает слияние с природой и черпает из неё силы, что имеет под собой реальную биологическую основу.

