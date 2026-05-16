Врачи здорового долголетия появятся в России

С 1 сентября 2026 года в России официально появится новая специальность – врач медицины здорового долголетия.

"Появление врача по медицине здорового долголетия – еще одно подтверждение важности профилактической работы с населением. Необходимо не только лечить уже существующие заболевания, но и помогать человеку как можно дольше сохранять здоровье", – рассказала завкафедрой болезней старения Института непрерывного образования и профессионального развития Пироговского университета, главный внештатный гериатр Минздрава Ольга Ткачева.

Новые специалисты будут работать преимущественно со здоровыми людьми, оценивая индивидуальные риски преждевременного старения, выявляя предрасположенность к хроническим заболеваниям и помогая корректировать образ жизни для их профилактики.

По расчетам экспертов НИИ функционального питания, для обеспечения потребностей всей страны потребуется подготовить или переподготовить около 5,4 тысячи таких врачей. Переквалифицироваться смогут терапевты, эндокринологи, нутрициологи и педиатры, пишут Известия.

Ранее сообщалось, что витамин B12 долгое время считался почти безусловно полезным: он поддерживает нервную систему, участвует в образовании эритроцитов и помогает восстанавливать ДНК.

Но последние исследования заставили ученых внимательнее изучить его влияние на организм — особенно при чрезмерном употреблении добавок.