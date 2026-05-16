Какая еда и напитки помогут легче перенести жару

Как правильно питаться в жаркую погоду, рассказала врач общей практики Елена Павлова. Специалист советует отдавать предпочтение легким продуктам, чтобы не создавать дополнительную нагрузку на организм в условиях высоких температур, сообщает NEWS.ru.

По словам доктора, основу летнего меню должны составлять растительные продукты: свежие овощи, фрукты и ягоды. В качестве примеров Павлова назвала арбуз, клубнику и яблоки — они не только утоляют голод, но и помогают восполнить запасы влаги.

Для получения необходимого количества белка врач рекомендует включать в рацион курицу, рыбу, яйца. При этом лучше планировать приготовление белковых блюд на утренние или вечерние часы — так можно избежать лишнего нагрева кухни в разгар дня. Специалист также акцентировала внимание на продуктах, которых стоит избегать в жару. Прежде всего, это жирная пища, жареные блюда, фастфуд и наваристые супы (в том числе борщ).

Еще один важный аспект поддержания здоровья в зной — правильный питьевой режим. Из‑за усиленного потоотделения организм теряет много жидкости, поэтому врач советует выпивать от 1,5 до трех литров воды в сутки. При этом важно соблюдать правила потребления: пить не залпом, а небольшими порциями — по несколько глотков каждые 15 20 минут.

Оптимальные напитки для жаркой погоды, по мнению специалиста, это прежде всего чистая питьевая вода и минеральная вода, также подойдут зеленый чай без сахара и различные морсы.

