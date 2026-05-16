Гериатр рассказала, как дожить до 100 лет

Отслеживание уровня холестерина и глюкозы, профилактические осмотры, физическая активность и отказ от вредных привычек увеличивают шансы человека дожить до 100 лет. Об этом рассказала главный внештатный гериатр Минздрава России, член-корреспондент РАН Ольга Ткачева.

— Нужно регулярно проходить профилактические осмотры, следить за уровнем артериального давления, холестерина и глюкозы. Эти показатели, которые определяют раннее сосудистое старение. Если человек понимает, что его здоровье в его руках, то у него есть шансы дожить до 100 лет, — цитирует ее РИА Новости.

По словам врача, самый эффективный метод продления жизни — смена образа жизни. Так, отказ от вредных привычек, физическая, когнитивная и социальная активность, правильное питание помогут продлить годы жизни.

Многие люди думают, что основную роль в продолжительности жизни играет генетика, но это не так, отметила Ткачева в беседе с агентством. Зачастую в семье долгожителей оказываются люди, которые умирают в молодости. И, наоборот, несмотря на неблагоприятную генетику, человек может дожить до возраста долгожителя.

