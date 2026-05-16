Люди поверили в пользу никотина: правда ли, что с его помощью можно стать умнее

Людей десятилетиями пытались отучить от никотина. Курение запрещали в барах и аэропортах, сигаретные пачки обклеивали фотографиями почерневших легких, табачным компаниям запрещали любую рекламу. Но теперь, когда число курильщиков наконец начало снижаться, никотин внезапно стали продвигать в совершенно новом качестве — как инструмент продуктивности, ясного мышления и долгой жизни. Каким образом зависимость превратилась в очередной ЗОЖ-тренд и почему тысячи людей в это поверили, разбиралась «Лента.ру».

Возвращение никотина

В последние годы никотин переживает неожиданный ренессанс. Из вещества, капля которого убивает лошадь, он превратился в любимца блогеров и сторонников ЗОЖ. Один из самых известных последователей идеи «полезного» никотина — американский биохакер Дэйв Эспри. Он считает, что сам по себе никотин почти не опасен, вредят главным образом системы его доставки, то есть сигареты и вейпы.

«Никотин активирует никотиновые ацетилхолиновые рецепторы, которые регулируют бдительность, обучение и внимание. При умеренной стимуляции эти рецепторы могут улучшить когнитивные функции», — Дэйв Эспри блогер, биохакер.

По словам Эспри, когда человек устает, стареет или испытывает стресс, нейронам требуется больше энергии для передачи сигналов. В этот момент, считает биохакер, и может пригодиться никотин, который якобы срабатывает как своеобразное топливо для мозга.

В пользу никотина верят не только ищущие секрет молодости биохакеры, но и некоторые ученые. Например, нейробиолог Эндрю Хуберман хоть и высказывается заметно осторожнее, но тоже регулярно говорит о потенциальной пользе никотина. Он рассказал, что заинтересовался этим веществом в 2010 году после разговора с нобелевским лауреатом Ричардом Акселем, который предложил ему никотиновый пакетик.

«Я спросил, что это, и он ответил: "Это защищает от Паркинсона и Альцгеймера". Я сказал: "Правда?" А он: "Да, да, да". Не знаю, шутил он или нет», — вспоминал Хуберман.

Ученый признается, что сегодня и сам периодически принимает никотиновые пакетики или драже. Правда, в отличие от многих блогеров, он постоянно оговаривается: никотин вызывает зависимость, а его потенциальная польза остается спорной.

Но осторожность Хубермана разделяют далеко не все. Вокруг никотина постепенно сформировалась почти полноценная велнес-культура, сторонники которой называют его «новым кофеином» и недооцененным ноотропом. Фитнес-тренеры рассказывают о ясности мышления после паучей, блогеры обсуждают микродозинг никотина, а телеведущий Такер Карлсон и вовсе запустил собственный бренд никотиновых жевательных пластинок.

Никотин и правда полезен?

Если поверить сторонникам никотинового биохакинга, может показаться, что человечество совершило страшную ошибку и случайно объявило войну едва ли не самому полезному веществу на планете. Исследователи действительно давно изучают никотин и не отрицают, что он может ненадолго усиливать внимание, скорость реакции и концентрацию. В некоторых работах ему даже приписывают способность замедлять повреждение нейронов в мозге.

Однако конспирологические теории быстро разбиваются о реальность. Например, в одном обзоре, опубликованном в журнале Molecular Medicine Reports, отмечается, что никотин улучшает когнитивные функции у пациентов с болезнью Альцгеймера и Паркинсона, но делается важная оговорка. Профессор психиатрии и фармакологии, много лет изучавший никотин, Пол Ньюхаус предупреждает, что здоровым людям вряд ли удастся почувствовать тот же эффект.

«На самом деле никотин ухудшает способность людей ясно мыслить, если у них не было этих проблем раньше», — Пол Ньюхаус, профессор психиатрии и фармакологии.

Ньюхаус отмечает, что кратковременный прилив энергии после снюса или никотиновых пакетиков могут почувствовать люди, которые никогда не курили и не имеют никотиновой зависимости. Но связано это не с полезными свойствами вещества, а с механизмом, с помощью которого оно формирует зависимость. Никотин вызывает выброс дофамина и адреналина, создавая ощущение бодрости и прилива энергии. Со временем организм адаптируется, поэтому для такого же эффекта нужна все большая доза вещества.

Если же говорить о снижении рисков болезни Паркинсона, нужно отметить, что исследователи и правда замечали, что среди курильщиков этот диагноз встречается реже. Но убедительных доказательств того, что защищает их от заболевания именно никотин, нет. И даже если такие доказательства однажды появятся, это не отменит того факта, что никотин токсичен для человека.

Передозировка никотина способна вызвать судороги, нарушение дыхания и тяжелое отравление

Однако кое в чем никотиновые адепты правы. Бездымные табачные изделия считаются менее опасными, чем обычные сигареты. Поскольку человек не вдыхает продукты горения табака, они не вызывают рака легких. Но абсолютно безопасными их назвать все же нельзя. По словам Мелиссы Литтл, директора Центра исследований профилактики табакокурения при Университете Вирджинии, никотиновые пакетики и паучи раздражают слизистую рта, могут повреждать десны, повышают риск сердечно-сосудистых заболеваний и рака ротовой полости, а также вызывают зависимость.

И именно зависимость остается главной проблемой. Почти все разговоры о «полезном никотине» строятся на предположении, что человек будет употреблять его редко, осознанно и в небольших дозах. На практике это практически невозможно. Никотин подталкивает к постоянному увеличению дозы. Литтл подчеркивает, что это особенно опасно для подростков и молодых людей.

«Вредное воздействие никотина на растущий мозг хорошо доказано. Мозг формируется примерно до 25 лет. Употребление никотина до этого возраста может привести к ухудшению обучаемости, снижению внимания и памяти, нарушению контролирования импульсов», — Мелисса Литтл, директор Центра исследований профилактики табакокурения.

Почему никотин вновь популярен

Мода на «полезный» никотин появилась ровно в тот момент, когда стало казаться, что табачные компании окончательно проиграли культурную войну. Число курильщиков во многих странах снижается, сигареты перестали быть символом сексуальности и успеха, а курение чаще воспринимается как дорогая и довольно неприятная зависимость.

Казалось бы, никотин медленно, но уверенно вытесняют из нормальной жизни. И именно в этот момент выяснилось, что проблема, возможно, вовсе не в нем

Во всяком случае, именно так теперь пытаются представить ситуацию сторонники «чистого никотина». Логика у этой идеи довольно удобная: сигареты — зло, а вот никотин сам по себе полезен. Достаточно лишь убрать дым, табак и переупаковать вещество во что-нибудь современное и «осознанное»: пакетики, жвачки, паучи, пастилки.

Пример такого маркетинга демонстрирует американская компания Athletic Nicotine. Она продает никотиновые пакетики не как вредную привычку, а как часть образа жизни энергичного и дисциплинированного человека. На сайте бренда не только торгуют никотином, но и рассказывают о тренировках, высокой продуктивности и постоянном самосовершенствовании. Рекламные постеры при этом больше напоминают кампанию спортивного бренда, чем рекламу вещества, о вреде которого предупреждает Минздрав.

Впрочем, ничего кардинально нового в этом подходе нет. Десятилетиями табачная промышленность убеждала людей, что сигареты не только безопасны, но даже полезны. Например, в середине XX века в США существовали рекламные кампании, где сигареты рекомендовали врачи, а некоторые бренды уверяли, что их табак «меньше раздражает горло» и помогает сохранять спокойствие и концентрацию. Lucky Strike предлагала курить вместо сладкого, чтобы не набирать вес, а Camel использовала слоган:

«Большинство врачей курят Camel, а не другие сигареты».

Сегодня такая реклама выглядит нелепо, однако логика осталась прежней. Только теперь вместо врачей никотин рекламируют фитнес-блогеры, биохакеры и подкастеры, раздающие советы по продуктивности.

По словам Мелиссы Литтл, особенно тревожно то, что новая волна никотиновой эстетики ориентирована на молодых людей, которые раньше вообще не интересовались табаком. Последствия этого уже фиксируют эксперты. Всего за два с половиной года — с января 2023 по август 2025-го — продажи никотиновых пакетиков в США выросли почти втрое.

Часть этого спроса приходится на школьников. Опросы учащихся показывают, что интерес к электронным и обычным сигаретам снижается, зато популярность никотиновых пакетиков неуклонно растет.

Профессор психиатрии из медицинского колледжа Университета штата Пенсильвания Джонатан Фоулдс согласен с тем, что вокруг никотина формируется довольно опасный миф. По его словам, на самом деле нет никаких доказательств того, что никотин ощутимо повышает умственные способности, зато зависимость он вызывает гарантированно.