Комбуча вернулась: правда ли чайный гриб так полезен

Чайный гриб из трехлитровой банки на бабушкином подоконнике внезапно захватил полки супермаркетов. Теперь он называется модно — комбуча, продается в красивом стекле и позиционируется как полезная замена коле. Но так ли все однозначно? На этот вопрос отвечают авторы канала «О здоровом образе жизни, красоте и счастье».

На самом деле это все тот же кисло-сладкий газированный чай. Напиток обожают ради пробиотиков — бактерий, которые восстанавливают микрофлору кишечника, спасают желудок после антибиотиков и налаживают пищеварение.

В процессе брожения в комбуче рождаются органические кислоты, антиоксиданты и витамины B и C. Они мягко бодрят тело — без кофейных спецэффектов и резкого упадка сил через час.

Главный повод для споров — это сахар. В рецепте он нужен не для вкуса, а как корм для дрожжей и бактерий. Если напиток приготовили правильно, микроорганизмы съедают почти весь сахар. Но производители часто хитрят: добавляют в бутылки сиропы и подсластители. Так что состав придется читать внимательно.

И помните: комбуча подходит не всем. При брожении выделяется алкоголь — до 1%. Из-за этого напиток не стоит пить детям, беременным и людям с больной печенью. Кислота и газы могут вызвать вздутие у тех, у кого чувствительный ЖКТ. А если есть склонность к грибковым заболеваниям, организм и вовсе может отреагировать плохо.

Начните с пары глотков и прислушайтесь к себе. Комбуча — отличный освежающий напиток с кучей полезных свойств, но точно не панацея от всех болезней. Главное — знать меру и выбирать чистый состав.

