Назван самый вредный вариант шаурмы

Диетолог и эндокринолог Антон Поляков рассказал, какая шаурма считается самой вредной для здоровья. Об этом он сообщил изданию aif.ru.

По словам врача, наибольшую опасность представляет продукт, в котором вместо мяса используются сосиски или другие заменители. Также вред организму может нанести блюдо с большим количеством искусственных соусов и добавок.

Более сбалансированным вариантом популярной уличной еды специалист назвал сочетание лепешки, овощей и натурального мяса, например курицы или говядины. Он добавил, что при умеренном употреблении такая шаурма не наносит серьезного вреда здоровью, но есть его часто все же не рекомендуется.

Ранее гастроэнтеролог Ольга Чистик предупредила, что заплесневелые продукты способны нанести серьезный вред здоровью. По ее словам, плесень выделяет микотоксины, которые подрывают иммунную систему и опасны для внутренних органов.