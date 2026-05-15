Худеющим людям назвали работающие аналогично «Оземпику» фрукты

Кардиолог Аурелио Рохас заявил, что некоторые фрукты и ягоды работают аналогично препарату «Оземпик», который популярен у худеющих людей. Его слова передает издание 20minutos.

Как пояснил Рохас, «Оземпик» имитирует действие гормона GLP-1, регулирующего аппетит, повышающего чувствительность к инсулину и способствующего сжиганию жира.

«Существуют продукты, которые естественным образом ускоряют выработку этого гормона в организме. Более того, они имеют низкий гликемический индекс, не вызывают скачков уровня сахара в крови, богаты витамином С, укрепляют иммунную систему и помогают снизить уровень кортизола — гормона стресса, который часто препятствует похудению», — отметил доктор.

К таким продуктам он отнес гранат, киви, клубнику и чернику. По словам врача, эти ягоды и фрукты можно употреблять всем людям, поскольку у них отсутствуют побочные эффекты, в отличие от «Оземпика». При этом Рохас подчеркнул, что они являются лишь дополнительным средством для похудения.

Ранее эндокринолог Антон Поляков рассказал, какими продуктами не стоит завтракать. Так, он посоветовал не злоупотреблять молоком, поскольку оно содержит много простых углеводов.