Не вся кисломолочка полезна: какие продукты стоит ограничить

К кисломолочным продуктам обычно относятся с доверием: их советуют врачи, включают в диеты и считают «легкой» пищей для желудка. В них действительно есть полезные бактерии, которые помогают микрофлоре кишечника, пищеварению и даже иммунитету. Но за привычным образом полезного продукта скрывается нюанс: не вся кисломолочка одинаково хороша для ежедневного рациона, пишет автор канала «Просто о жизни и воспитании».

Проблема в том, что современный выбор огромен, и на полках рядом стоят как действительно полезные продукты, так и их более «удобные» аналоги с длинным составом. Часто маркетинг обещает пользу, а организм в итоге реагирует иначе — тяжестью, усталостью или скачками сахара.

Среди продуктов, к которым стоит относиться осторожнее, называют плавленый сыр. Он удобный и долго хранится, но в составе нередко есть фосфаты, которые могут мешать усвоению кальция и даже усиливать его выведение из организма. В итоге продукт, связанный с кальцием в восприятии, может работать против него.

В похожую категорию попадает нежирный сладкий йогурт. Обезжиренная основа и сахар создают иллюзию «здорового десерта», но на деле часто это быстрые углеводы с добавками вроде крахмала, которые вызывают резкие скачки глюкозы.

Отдельная история — продукты с заменителями молочного жира. Когда молочный жир заменяют растительными аналогами, чаще всего дешевыми маслами, продукт перестает быть тем, чем кажется. Это может отражаться на обмене веществ и усвоении питательных веществ.

Туда же относят сладкие молочные десерты — сгущенное молоко, глазированные сырки и похожие продукты. В них много сахара, который быстро повышает уровень глюкозы, а регулярное употребление перегружает поджелудочную железу.

На фоне этого выделяют два действительно более полезных варианта. Первый — натуральный йогурт без сахара и лишних добавок, с живыми бактериями, которые поддерживают кишечную микрофлору. Второй — сыры из козьего и овечьего молока, которые легче усваиваются, почти не содержат лактозы и богаты белком, кальцием и магнием.

И в итоге акцент смещается с простого «полезно или вредно» на более честный вопрос — что именно человек получает из продукта и как это влияет на организм в реальной жизни.

