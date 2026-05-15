Диетолог объяснил, когда «библейская диета» может навредить здоровью

У «библейской диеты» есть свои преимущества, однако в некоторых случаях она может навредить здоровью, рассказала НСН диетолог Марият Мухина.

Диетолог Марият Мухина в эфире НСН отметила, некоторые принципы модной «библейской диеты» можно брать на вооружение, однако не стоит уходить в экстрим. Также важно учитывать противопоказания, так как при некоторых заболеваниях она принесет вред, а не пользу.

Эта система питания получила распространение в социальных сетях, она основана на продуктах, которые упоминались в библейских текстах: хлеб, злаки (пшеница и ячмень), бобовые, фрукты (инжир, гранаты, финики и изюм), оливковое мясо, рыба и красное мясо (баранина и говядина). Блогеры популяризируют ее, обещая улучшение состояния кожи, волос и ногтей, снижение веса и даже избавление от депрессии. Мухина отметила преимущества данного рациона, однако подчеркнула, что заменять медицину древней диетой нельзя, а употребление необработанных продуктов может нести определенные риски даже для здоровых людей.

«Библейская диета является разновидностью палеодиеты — диеты древних людей. Это цельные простые продукты, много растительной пищи, минимум обработки и домашнее приготовление, практикуется сознательный подход к еде. Из вредных компонентов в этой диете только некоторые сырые, необработанные продукты. Например, молоко в библейские времена пили парным, а сырое молоко может нести листериоз, сальмонеллу, бруцеллёз. И это уже небезопасно с точки зрения общественного здоровья. Также там есть обедненность витаминами, потому что мяса и рыбы очень мало, в основном растительные продукты. Может быть, дефицит витамина В12. Научная база данной диеты очень примитивна, чтобы сейчас посадить на нее людей, которые привыкли к фастфуду, глютомату, к Е-добавкам, консервантам. Мы можем взять хорошее: домашнее приготовление, минимум переработки, но не уходить в экстрим — золотая середина», — рассказала собеседница НСН.

Эксперт подчеркнула, что с некоторыми заболеваниями подобный тип питания может быть не только неполезен, но и противопоказан.

«У людей с хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта, с гастритами, дуоденитами сырая или необработанная пища может спровоцировать обострение. Есть люди со скрытой пищевой непереносимостью, например, на лактозу, на глютен. В этой диете очень много зерновых, которые как раз содержат глютен. Есть прямые аллергические реакции: непереносимость меда, масел, орехов. Они могут доводить до анафилактического шока, то есть быть смертельными», — перечислила Мухина.

Она призвала россиян ориентироваться на местные, привычные продукты, к которым организм лучше приспособлен.

«Это больше дань моды, а садиться на модные диеты не очень правильно, потому что организм к ним не приспособлен. Мы должны питаться продуктами нашего региона. У нас есть свои ферментированные продукты, например, квашеная капуста, соленая селедка и так далее. А у них совершенно другие способы засушки, вяления, ферментирования. Для средней полосы своя кухня, для народов Кавказа — своя, у калмыков свой уклон, и по составу продуктов, и по ферментной системе», — резюмировала диетолог.

