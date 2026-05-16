Почему нельзя ставить в спальне букет из сирени

В Москве и других регионах России начался сезон цветения сирени. "Сиреневые" букеты очень популярны у россиян, ведь они обладают нежной красотой, богатством оттенков и пьянящим весенним ароматом. Однако держать композицию из сирени дома не совсем безопасно, почему - "Российской газете" рассказали эксперты.

Профессор Финансового университета при Правительстве РФ Сергей Толкачев объясняет, что в листьях и цветах сирени содержится гликозид сирингин.

"Это вещество может выделять при определенных условиях цианистый водород, который в высоких концентрациях токсичен", - говорит он.

Практикующий нутрициолог, натуропат, эксперт по системному здоровью Виктория Кострова тоже указывает на это:

"Главная проблема сирени кроется в ее биохимии: растение выделяет в высокой концентрации летучие эфирные масла и содержит специфический гликозид сирингин. В закрытом пространстве эти вещества быстро накапливаются, создавая тяжелую и плотную ароматическую смесь, которая активно воздействует на нервную систему".

Часто реакцию организма на сирень путают с аллергией.

"Здесь важно внести ясность: истинная аллергия не возникает из ниоткуда, она проявляется только у людей с генетической предрасположенностью или уже имеющейся сенсибилизацией к пыльце. У большинства же чихание, слезотечение и заложенность носа от сирени - это не аллергия, а прямое токсическое раздражение слизистых оболочек переизбытком летучих соединений", - продолжает нутрициолог.

Особую опасность букет представляет в закрытой спальне, подчеркивает она.

"Густой запах сирени работает как непрерывный ингаляционный раздражитель для обонятельных рецепторов и ветвей тройничного нерва. Нервная система считывает этот ароматический перегруз как токсическую угрозу. Чтобы защитить мозг, организм запускает спазм сосудов, что приводит к локальной гипоксии (кислородному голоданию тканей)", - перечисляет Кострова.

Последствия такого контакта предсказуемы. Из-за сосудистого спазма и нарушения фаз глубокого сна человек может просыпаться с тяжелой пульсирующей мигренью, тошнотой, отечностью лица и чувством полной разбитости.

Сергей Толкачев добавляет: хотя концентрация в букете невелика, в закрытой, плохо проветриваемой спальне, особенно ночью, когда дыхание интенсивное, теоретически может накопиться незначительное количество вредных испарений.

Они действительно могут быть вредны для организма, но это больше касается детей, домашних животных или людей с ослабленным здоровьем, подчеркивает он.

Оба эксперта не рекомендуют ставить вазу с ветвями сирени в закрытых или плохо вентилируемых комнатах, замкнутых пространствах.

Если все же хочется украсить интерьер "сиреневым" букетом, то лучше всего разместить его в хорошо проветриваемом помещении, причем выбрать наиболее прохладное место, куда не попадают прямые солнечные лучи.

"Букету место только в самых просторных и хорошо вентилируемых зонах - в большой гостиной, столовой или на балконе. Постоянный воздухообмен необходим для того, чтобы рассеивать эфиры и не давать им достичь критической концентрации", - поясняет Виктория Кострова.

Почему нельзя "ломать" сирень

Многие считают, что "ломать" сирень полезно, однако это миф.

"При неосторожном обламывании ветвей можно повредить кору, вызвать образование ранок, через которые потом проникнут инфекции, или даже травмировать основные проводящие ткани растения, что ослабит его", - объясняет Сергей Толкачев.

Ветки сирени лучше всего срезать острым секатором или ножом под углом. Лучшее время для срезки - утром, после того как роса высохнет, или вечером.

"В это время в растении накапливается больше всего влаги. Также важно не срезать слишком много веток, чтобы не ослабить куст", - отмечает профессор.

Стоит ли высаживать сирень на даче?

Сирень можно высаживать на приусадебном участке. Это прекрасное декоративное растение, которое добавляет красоты и аромата, отвечает на наш вопрос эксперт.

"Сама по себе сирень не агрессивна по отношению к большинству других культур. Она не выделяет токсичных веществ, мешающих росту "соседей", и не имеет очень агрессивных корневищ, которые захватывали бы всю территорию. Однако, как и любое растение, она потребляет питательные вещества и влагу из почвы, поэтому при очень тесной посадке может конкурировать за ресурсы", - поясняет Сергей Толкачев.

В то же время сирень - относительно неприхотливое растение. Для обильного цветения лучше всего выбрать солнечное место, хотя кустарник может расти и в полутени.

"Также сирень не любит застоя воды. Редкие подкормки весной и осенью помогут ей лучше цвести", - советует профессор.

Корневая система сирени не считается глубоко проникающей, она, скорее, поверхностная и расползается в стороны.