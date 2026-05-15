Определены места на кухне, которые становятся рассадниками бактерий

Как правило, наиболее загрязненными кухонными аксессуарами и поверхностями, которым хозяйки обычно не уделяют много внимания, являются губки, разделочные доски, выключатели, зоны холодильника. За их частотой необходимо тщательно следить. Об этом напомнили в Роскачестве.

Часто самой загрязненной кухонной принадлежностью оказывается обычная губка для мытья посуды. В ее влажной среде активно размножаются микробы, поэтому аксессуар надо заменять на новый еженедельно, обратили внимание в Роскачестве в беседе с Life.ru.

Номер два по уровню опасности — разделочная доска, особенно деревянная. Микротрещины в ней — идеальная среда для размножения бактерий. После использования доску надо не просто ополаскивать, а обрабатывать кипятком или моющим средством. Кроме того, следует использовать разные поверхности для мяса, рыбы, овощей, хлеба.

На третьем месте то, к чему мы часто прикасаемся на кухне. Это ручки холодильника и плиты, кухонные выключатели и краны. Их следует держать в чистоте.

Отдельно стоит сказать про резиновые уплотнители холодильника. Туда часто попадают частицы еды и влага, создавая благоприятную среду для размножения бактерий.

Важно следить за чистотой холодильника в целом, ведь в нем обычно залеживаются остатки пищи, остаются капли молочных продуктов, подтеки от сырого мяса и так далее.