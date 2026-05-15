Псиллиум: что это такое и почему он «взорвал» бьюти-блоги

Эта добавка перестала быть нишевым ингредиентом для ЗОЖников и начинает входить в рекомендации диетологов, гастроэнтерологов и нутрициологов. В отличие от многих других суперфудов, псиллиум клинически исследовали и подтвердили его полезное влияние на организм. Давайте разберемся, что это за продукт, как именно он работает и какое все это имеет отношение к красоте.

Бьюти-блогеры учат новое название — псиллиум. В соцсетях уже появилась уйма обзоров о том, как можно преобразиться, включив его в свой рацион всего на месяц. По сути, это дополнительный источник клетчатки, но, в отличие от грубых отрубей из пшеницы, псиллиум обволакивает, впитывает и проталкивает. Он улучшает работу ЖКТ, снижает «плохой холестерин», выводит токсины, способствует снижению аппетита и веса, полезен в комплексной терапии инсулинорезистентности, а еще используется в безглютеновой выпечке. Но давайте обо всем по порядку.

Что это такое?

Псиллиум — это высушенная и тонко измельченная оболочка семян подорожника яйцевидного (Plantago ovata). Но это не тот подорожник, что растет вдоль городских дорог: ботанически это отдельный вид, адаптированный к жаркому и засушливому климату. Исторически культивируется в Индии, Пакистане и странах Ближнего Востока, где в аюрведической и унани-медицине известен под названиями «испагол» или «исфагул».

Главная ценность продукта — это рекордная концентрация растворимых пищевых волокон. При этом псиллиум практически лишен углеводов, не содержит глютена, в нем почти нет калорий. Поэтому он идеален для низкоуглеводных, кето- и безглютеновых рационов.

Как это работает?

Псиллиум на 70-80% состоит из растворимой клетчатки, которая, контактируя с жидкостью, набухает и образует гелеобразную массу. Она не расщепляется ферментами тонкого кишечника, а доходит до толстой кишки в почти неизменном виде. Там гель работает как губка: впитывает избыток желчных кислот, продукты метаболизма гормонов и мягко стимулирует перистальтику. Параллельно гель становится полезной средой для бифидо- и лактобактерий, создавая условия для долгосрочного здоровья ЖКТ.

Такая особенность псиллиума влияет и на другие процессы в организме:

Нормализует стул без привыкания.

В отличие от стимулирующих слабительных, псиллиум не вызывает тахифилаксии и не истощает нервную регуляцию кишечника. Он размягчает каловые массы, увеличивает их объем и мягко стимулирует перистальтику.

Помогает контролировать уровень сахара в крови.

Образующийся гель обволакивает стенки кишечника, что уменьшает скорость поступления глюкозы в кровь после приема пищи. Это помогает контролировать скачки сахара и может быть полезно при инсулинорезистентности и сахарном диабете.

Снижает уровень «плохого» холестерина.

Псиллиум связывает желчные кислоты в просвете кишечника, препятствуя их реабсорбции. Чтобы восполнить потерю, печень вынуждена синтезировать новые кислоты, расходуя на это холестерин.

Помогает контролировать аппетит и вес.

Набухая в желудке, псиллиум увеличивает объем пищевого комка, что помогает естественно притупить чувство голода. А это, в свою очередь, способствует постепенному снижению веса.

Улучшает качество кожи.

Кожа — это зеркало кишечника. Хроническое воспаление и дисбактериоз провоцируют акне, розацеа и тусклый цвет лица. Поэтому псиллиум, благотворно влияя на работу ЖКТ, косвенно улучшает и дермальный гомеостаз.

Используется в кулинарии.

В безглютеновой выпечке псиллиум используется для замены яиц и продления свежести.

Проверенный лайфхак: добавление 1-2% псиллиума от массы муки не только улучшает подъем теста, но и замедляет черствение изделий на 48-72 часа благодаря его способности удерживать влагу внутри мякиша.

А вот о детокс-свойствах псиллиума, которыми восхищаются в соцсетях, гастроэнтерологи высказываются скептически.

«Псиллиум — это не магическая метла для организма, а вполне земная растворимая клетчатка из оболочки семян подорожника. Да, он действительно помогает кишечнику работать лучше: впитывает воду, образует гель и мягко улучшает пищеварение. Но когда в соцсетях обещают „вывести токсины за три дня“, тут уж хочется вызвать не нутрициолога, а сценариста Netflix. Наш организм и без псиллиума умеет проводить детокс: спасибо печени, почкам, кишечнику и другим трудягам биохимии, — поясняет терапевт и гастроэнтеролог Алла Шелипова. — С научной точки зрения псиллиум не является „очищающим средством“ в том смысле, как это часто преподносят блогеры. Зато доказано другое: он помогает снижать уровень холестерина, дольше сохранять чувство сытости и поддерживать микробиоту кишечника. То есть это скорее полезный инструмент для ЖКТ и обмена веществ, а не чудесный ритуал очищения. Важно: если пить псиллиум без достаточного количества воды, можно получить эффект „цемента в трубах“, а не легкости. И еще один нюанс: он не сжигает жир и не отменяет булочку в 23:00, как бы красиво это ни звучало в рилс. Поэтому относиться к нему стоит спокойно: псиллиум — это хорошая клетчатка, но не билет в новую версию себя. И если уж говорить честно, самый мощный детокс по-прежнему выглядит скучно — сон, вода, движение и нормальное питание», — заключает врач.

Как правильно интегрировать псиллиум в рацион?

Важно это делать постепенно и начинать с минимальных доз. Продукт выпускается в виде капсул или порошка. Начинайте с 1/2-1 ч. л. в день, плавно доводя дозу до 1-2 ст. л. в сутки. На каждую ложку порошка требуется не менее 250-300 мл воды. Если готовите напиток, дайте смеси постоять 2-3 минуты, чтобы гель сформировался, и выпивайте сразу, запивая еще одним стаканом воды. Большое количество жидкости обязательно, иначе в пищеводе может образоваться «комок».

Оптимально принимать во время или сразу после еды и выдерживать интервал не менее 2 часов с приемом медикаментозных препаратов. А еще, благодаря нейтральному вкусу, псиллиум легко маскируется в смузи, йогуртах, овсянке или протеиновых коктейлях.

Противопоказания. Продукт не рекомендуется детям до 6 лет, лицам с проблемами ЖКТ в активной фазе. Беременным, кормящим, пациентам с диабетом, аллергиями или хроническими заболеваниями пищеварения перед введением псиллиума необходимо проконсультироваться с врачом.

При грамотном подходе псиллиум может стать не просто «добавкой для кишечника», а многофункциональным инструментом для комплексного поддержания здоровья. Но не стоит ждать от него чудес, которые обещают блогеры, а перед использованием лучше проконсультироваться с врачом.