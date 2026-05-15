Что будет, если регулярно есть заплесневелые продукты

Регулярное употребление в пищу заплесневелых продуктов грозит серьезными проблемами со здоровьем, предупредила гастроэнтеролог «Скандинавского Центра Здоровья» Ольга Чистик. Об этом она рассказала в беседе с «Лентой.ру».

© Lenta.ru

По словам доктора, главная опасность плесени — это микотоксины — ядовитые вещества, которые грибы выделяют в процессе жизнедеятельности.

«Микотоксины подавляют иммунитет, бьют по почкам, нервной системе и плоду во время беременности. У некоторых людей употребление заплесневелой пищи провоцирует аллергические реакции и приступы бронхиальной астмы. Регулярное же поступление даже небольших доз микотоксинов повышает риск рака печени», — предупредила Чистик.

Она добавила, что при остром отравлении покрывшимися плесенью продуктами у человека возникают тошнота, рвота, диарея, боль в животе и повышение температуры. У детей и пожилых такое состояние может потребовать госпитализации, уточнила гастроэнтеролог.

Чистик также предупредила, что плесень прорастает глубоко внутрь продуктов, поэтому срезание пораженных ею кусков не поможет защититься от отравления. Если человек заметил даже небольшое пятно плесени на хлебе, мягких сырах, ягодах, мягких фруктах, джемах и варенье, лучше выбросить эти продукты, призвала врач.

Гастроэнтеролог отметила, что некоторые продукты все-таки можно есть, если срезать с них плесень. В их число Чистик включила продукты с плотной структурой: твердые сыры, морковь или капусту.

Нутрициолог Елена Желянина предупредила о риске развития рака из-за продуктов с плесенью. По ее словам, из-за употребления заплесневевшей пищи повышается риск повреждения клеток печени.