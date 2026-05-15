Гранола оказалась опасна для женщин старше 50 лет

Женщин старше 50 лет призвали отказаться от считающегося полезным угощения
Американский диетолог Рейчел Шталь призвала женщин старше 50 лет отказаться от одного считающегося полезным угощения. Ее рекомендацию Yahoo.
Вредной, по словам Шталь, может оказаться гранола — популярный завтрак с семечками, орехами, овсяными хлопьями и рисом, запеченными до хрустящего состояния. Она посоветовала относиться к граноле не как к самостоятельному блюду, а скорее как к одной из составляющих завтрака.
Стандартная порция гранолы, обратила внимание диетолог, составляет всего от тридцати до шестидесяти граммов и не должна занимать полную тарелку, но даже в таком количестве может содержать более двухсот калорий. Если добавить в угощение йогурт, молоко, сухофрукты и мед, пищевая ценность завтрака может вырасти до шестисот калорий, предупредила врач. Это может быть опасно для женщин, следящих за уровнем сахара в крови и своим состоянием в менопаузе, заключила Шталь.
Ранее диетолог Елена Соломатина рассказала, какие продукты идеально подходят для завтрака. После пробуждения она посоветовала употреблять творог с ягодами.