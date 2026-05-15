Провизор объяснил, как правильно выбрать безрецептурное обезболивающее

Некоторые люди полагают, что любая обезболивающая таблетка работает одинаково. На самом деле безрецептурные ненаркотические обезболивающие препараты можно условно поделить на три большие группы в зависимости от механизма действия: анальгетики (парацетамол и нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) вроде ибупрофена, напроксена, анальгина. — прим. ред.), спазмолитики (папаверин, но-шпа. — прим. ред.) и комбинированные. Выбор препарата зависит от характера боли, поделилась с «Газетой.Ru» провизор аптеки «Столички» Эльвира Рыбина-Кузнецова.

Важно понимать, любые обезболивающие лишь снимают неприятный симптом, но не влияют на причину боли. Поэтому применять их нужно под контролем специалиста.

«Первая группа — анальгетики. Препараты воздействуют непосредственно на болевые рецепторы или на выработку веществ, вызывающих боль. Такие препараты могут быть эффективны при головной, зубной боли, мышечных болях, травмах, невралгиях. Они «глушат» сам болевой сигнал, но не расслабляют мышцы и не уменьшают спазм. Спазмолитики наоборот не влияют на болевые рецепторы, а расслабляют гладкую мускулатуру внутренних органов. Если боль вызвана спазмом, — например, при болезненных менструациях, почечной колике, спазмах кишечника или желчного пузыря, — обычный анальгетик может не подействовать, а спазмолитик будет более эффективен», — рассказала провизор.

Третья группа, по словам специалиста, — комбинированные препараты. В их составе сразу два компонента: анальгетик и спазмолитик. Это «два в одном» для ситуаций, когда боль сочетается со спазмом.