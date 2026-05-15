Офтальмолог Лидия Садулаева рассказала в рубрике «Теперь вы знаете», как избавиться от синдрома сухого глаза. Она посоветовала сократить время перед экраном, использовать слёзозаменительные капли для глаз, поставить увлажнители воздуха в комнате, регулярно проветривать помещение. При этом есть нюансы.

© Чемпионат.com

«Капли могут облегчить состояние и снять дискомфорт «в моменте», но не устранят его первопричину. У сухости могут быть разные причины: это и нарушение баланса в составе слёзной пленки, и дисфункция мейбомиевых желёз, и воспаление поверхности глаза — и они по-разному проявляются у каждого человека и по-разному лечатся. Поэтому самолечение крайне нежелательно», — сказала эксперт.

Синдром сухого глаза — это хроническое состояние, и оно может иметь разные степени тяжести: от лёгкого дискомфорта до тяжёлого поражения роговицы. Важно своевременно обратиться к специалисту для назначения лечения.