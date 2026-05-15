Кому противопоказано быть вегетарианцем

Вегетарианство является особым видом питания, исключающим употребление пищи животного происхождения. Оно может быть показано при некоторых заболеваниях, однако чаще всего – это самостоятельный выбор человека, рассказала изданию «Вести Подмосковья» врач - гастроэнтеролог ФНКЦ ФМБА России Ольга Чернова.

«Для организма подобная перестройка рациона является серьезным испытанием. Прежде чем полностью отказаться от мяса, необходимо проконсультироваться с врачом, оценить риски и разработать сбалансированный рацион. Существуют прямые противопоказания к вегетарианству. В первую очередь это качается детей и подростков, беременных и кормящих женщин, пожилых людей. Они особенно нуждаются в животных белках, полиненасыщенных жирных кислотах, витаминах и минералах», - предупреждает врач.

По словам специалиста, переход на растительную пищу опасен для людей, страдающих заболеваниями ЖКТ. При гастрите, колите, холецистите, панкреатите, синдроме раздраженного кишечника не стоит питаться только овощами и фруктами. Они активизируют процессы брожения в кишечнике, вызывают метеоризм, вздутие, повреждение слизистой. Патологии поджелудочной железы также являются запретом для вегетарианства. Реакцией на растительную пищу может стать диарея, остановить которую можно только медикаментозно. При железодефиците и анемии отказ от мяса приводит к ухудшению состояния. Именно в нем содержится большое количество железа, необходимого для выработки гемоглобина.

Остеопения, остеомаляция и остеопороз представляют собой нарушения структуры костной ткани. Чаще эти состояния возникают в пожилом возрасте, но предпосылки заметны и у молодых. В этом случае отказ от животной пищи крайне опасен. Именно белок является строительным материалом для костей и мышц. При его дефиците возрастает риск переломов, полностью восстановиться после которых не всегда возможно.

Вегетарианство создает нехватку веществ, необходимых для иммунитета. Если у человека имеется иммунодефицит, защитные силы организма не способны противостоять вирусам и бактериям. Также не стоит отказываться от мяса пациентам, проходящим восстановление после онкологических заболеваний.