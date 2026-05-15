Врач подсказал, как быстро проверить состояние своего здоровья

Психонейроиммунолог Ксеви Вердагер подсказал быстрый тест, который можно сделать сразу же после пробуждения, чтобы оценить общее состояние здоровья. Его рекомендацию приводит издание El Confidencial.

Вердагер посоветовал с утра потрогать пальцы рук и ног — они должны быть холодными. Если это так, то сложный гормональный механизм, который регулирует многие важные процессы в организме, работает стабильно, утверждает врач.

Доктор объяснил, что в норме по утрам у человека повышаются уровни адреналина, норадреналина и дофамина в крови. Эти гормоны вызывают сужение кровеносных сосудов в конечностях. Холодные пальцы, но при этом теплое тело указывают на отменное здоровье.

«Организм отдает приоритет кровообращению и температуре в основных органах, что необходимо для правильного функционирования пищеварительной системы, фертильности и уровня энергии в течение дня», — пояснил Вердагер.

