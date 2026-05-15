Эксперт объяснил, что случится с человеком через месяц в темноте

Человек может выжить без света, но месяц, проведенный в темноте, снижает качество памяти, может привести к ослаблению костной ткани и повысит тревожность. Об этом в преддверии Международного дня света, отмечаемого 16 мая, сказал ТАСС старший научный сотрудник кафедры "Химия и биотехнология" Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ), кандидат медицинских наук Валерий Литвинов.

"Человек способен выжить без света, но его психическое и физическое здоровье за месяц полной темноты претерпит серьезные негативные изменения. Главную роль здесь играют биоритмы: без смены дня и ночи сбивается выработка мелатонина и кортизола, что приводит к бессоннице, дневной сонливости и снижению иммунитета. К концу месяца у большинства людей разовьется подавленное настроение, тревожность, проблемы с памятью и концентрацией <…>. Кроме того, длительное отсутствие солнца вызывает дефицит витамина D, что ослабляет кости и иммунитет, а также повышает риск кожных заболеваний и инфекций", - сказал Литвинов.

Эксперт указал на то, что в случае изначально неустойчивой психики человек, который провел месяц в темноте, может впасть в депрессию.

"Для синтеза витамина D и общего тонуса необходимо бывать на дневном свету не менее 30-60 минут в день, желательно в первой половине дня. Главное - не допускать хронического недостатка естественного освещения в жилых и рабочих помещениях", - добавил он.

Оптимальная теплота света

Профессор кафедры "Общая физика" ПНИПУ, доктор физико-математических наук Виктор Криштоп, в свою очередь, напомнил о том, что в разных комнатах квартиры для обеспечения комфорта и определенной атмосферы могут использоваться лампы с разной температурой света. Чем больше значения в Кельвинах на упаковке, тем более холодным будет освещение.

"Для глаз наиболее комфортным и безопасным считается нейтральный или теплый свет с цветовой температурой 2700-4000 К. Теплое излучение (около 2 700-3 000 К) создает расслабляющую атмосферу и подходит для спален, гостиных и зон отдыха", - пояснил Криштоп.

Нейтральный (3 000-4 000 К) свет будет оптимальным выбором для рабочих зон, таких как кухни, ванные комнаты, кабинеты и места для чтения, так как не искажает восприятие и не утомляет глаза при длительной работе. При этом холодный световой поток (4000-6500 К) может быть полезен для повышения концентрации внимания и продуктивности. Однако его избыток может вызывать усталость.