Доктор объяснил механизм возникновения ожогов от сока борщевика

В летний период возрастает риск контакта с борщевиком Сосновского, сок которого при последующем воздействии солнечных лучей способен вызывать глубокие фотохимические ожоги. Эксперт разъяснила механизм развития ожога и представила пошаговый алгоритм первой помощи.

© Сибмеда

По словам ассистента кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского Университета Ульяны Маховой, реакция проявляется не сразу, а правильные действия в первые часы после контакта помогают снизить тяжесть поражения.

Борщевик Сосновского, изначально завезённый в середине XX века в качестве кормовой культуры, в результате активного самосева широко распространился за пределами сельскохозяйственных угодий и стал одним из значимых факторов экологического неблагополучия. Несмотря на широкую информированность о рисках, количество обращений с повреждениями кожи после контакта с растением ежегодно увеличивается.

Основной причиной развития ожога является не прямое химическое воздействие сока, а фототоксическая реакция. В соке борщевика содержатся фурокумарины – вещества, которые сами по себе не агрессивны, но многократно повышают чувствительность кожных покровов к ультрафиолетовому излучению. При попадании сока на кожу и последующем воздействии солнечных лучей запускается фотохимическая реакция, приводящая к ожогу, сопоставимому по глубине с термическим поражением II или даже IIIа степени. Особенность таких повреждений заключается в отсроченном проявлении: первые симптомы могут возникнуть через несколько часов или до двух суток после контакта.

В случае контакта с растением специалист рекомендует соблюдать следующий алгоритм первой помощи. Необходимо немедленно тщательно промыть поражённый участок проточной водой с мылом, при возможности принять душ. В последующие 2–3 дня следует полностью исключить пребывание на солнце, закрыв место контакта плотной одеждой или стерильной повязкой. Для снижения отёка и зуда допускается приём антигистаминных препаратов, а при выраженном болевом синдроме – безрецептурных анальгетиков. На покрасневшую кожу можно нанести водный гель или спрей с пантенолом, декспантенолом, а для уменьшения отёка и боли приложить холодный компресс, завернутый в ткань, на 15–20 минут.

Врач подчёркивает, что обращение за медицинской помощью необходимо независимо от площади поражения и интенсивности симптомов. Самолечение или задержка с визитом к специалисту могут привести к прогрессированию воспалительного процесса, инфицированию и формированию рубцов. Лечение фотодерматита, вызванного контактом с борщевиком, требует профессиональной оценки и, при необходимости, проводится в условиях многопрофильного стационара.