Врач назвал еду, разрушающую сосуды не хуже сахара

На давление и состояние сосудов сильно влияют не только стрессы, низкая физическая активность и вредные привычки, о чем часто говорят врачи, но и продукты питания, которые мы едим ежедневно. Особенно - перекусы, способствующие инсулинорезистентности, появлению лишнего веса, задержке жидкости и, как следствие, повышению давления, подчеркнула кардиолог Ольга Стойко.

"Повысить давление может употребление квашеной капусты. Все соленые, маринованные продукты тоже. Кроме того, сосиски, сардельки, колбаса способствуют повышению давления. Кардиологи рекомендуют есть рыбу. Но важно понимать, какую. Слабосоленая рыба также может быть виновником повышения давления", - объяснила врач.

Ольга Стойко обратила внимание и на соусы - кетчуп, майонез, кисло-сладкие соусы, соевый соус могут спровоцировать повышение давления.

Также людям с такой проблемой врач посоветовала быть аккуратнее с кашей на молоке утром (лучше варить ее на воде с небольшим количеством сливочного масла), выпечкой, белым хлебом.

"Чтобы давление не скакало и не повышалось, переходите на правильное питание. Лучше первое время вести дневник питания, отслеживая свои реакции на ту или иную пищу. Например, у одной моей пациентки давление повышалось в результате употребления орехов", - отметила кардиолог в своем блоге.

Специалист напомнила, что повышать давление может крепкий зеленый чай, чрезмерное употребление кофе, курение.