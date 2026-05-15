Правда ли, что антиперспирант вызывает рак

Существует мнение, что постоянное использование антиперспирантов может привести к онкологии из-за солей алюминия в составе: якобы они проникают в лимфатические узлы и провоцируют необратимые изменения тканей. Однако научных подтверждений у этой версии до сих пор нет, рассказала "Абзацу" дерматолог и косметолог Василина Миронова.

По словам врача, хлорид алюминия и алюминиево-циркониевые соединения добавляют в антиперспиранты для того, чтобы временно сузить потовые протоки и уменьшить объем выделяемой жидкости. Эти вещества не накапливаются в организме и не закупоривают поры на постоянной основе – эффект носит лишь временный характер.

Антиперспиранты действуют поверхностно на уровне кожи. То есть, даже если небольшое количество солей алюминия абсорбирует кожу, оно не проникает в глубокие ткани и тем более не достигает лимфатических узлов, где, согласно гипотезам, мог бы концентрироваться канцерогенный эффект, – сказала эксперт.

Она добавила, что последние исследования Национальной онкологической службы США не обнаружили прямой связи между применением антиперспирантов и раком молочной железы. По словам дерматолога, если бы такая связь действительно существовала, научное сообщество давно смогло бы это установить. Но многолетние исследования не подтверждают теорию о токсичности этих средств, передает телеканал "Саратов 24".