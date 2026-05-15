Назван лучший фрукт для гипертоников

Многие фрукты, как и овощи, могут оказать полезное воздействие на организм человека с повышенным давлением.

«Из фруктов на первое место по степени «полезности» для гипертоников стоит поставить гранат. Его плоды – просто клад, в котором есть и витамины (С, Р, Е), и микроэлементы (K, Fe, Mg), и огромное количество антиоксидантов и биологически активных веществ. Свежий сок граната при регулярном употреблении позволяет уменьшить высокие цифры АД на 10-20%. Это достигается за счет мощного сосудорасширяющего и мочегонного эффектов», - рассказала «Свободной Прессе» кандидат медицинских наук, главный кардиолог Минздрава ДНР, главврач Больницы интенсивного лечения в Мариуполе Валентина Гавриляк.

Также гипертоникам полезны будут бананы, из-за калия в их составе, и цитрусовые, как источник аскорбиновой кислоты, которая защищает сосудистую стенку, добавила она.