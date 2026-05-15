Токсиколог предупредил об опасности популярного БАДа

Популярный женьшень, который многие считают почти "волшебным" средством от усталости и стресса, может оказаться опасным для здоровья. Об этом рассказал главный токсиколог Кузбасса Константин Сиворонов в своем телеграм-канале.

Врач напомнил, что женьшень – это мощный природный стимулятор, воздействующий на центральную нервную систему. При неправильном приёме или превышении дозировки последствия могут быть серьёзными.

Среди возможных побочных эффектов – резкие скачки давления, тахикардия, бессонница, тревожность, головные боли, тошнота, отёк Квинке при аллергии и даже кровотечения.

Особенно опасно сочетать женьшень с кофе или энергетиками.

По словам токсиколога, растение противопоказано беременным и кормящим, детям до 12 лет, людям с нестабильным давлением, аутоиммунными заболеваниями и острыми инфекциями.

Перед приёмом БАДа нужно обязательно консультироваться со специалистом.