Невролог рассказал, как делать тайную офисную зарядку для прокачки мышц

Россиянам объяснили, как укреплять здоровье, не поднимаясь с офисного стула. Пока вы сидите, мышцы работают.

Нет времени на тренажёрный зал? Не хочется ловить улыбки коллег, если вдруг начнёте делать приседания у стола? Решение есть – изометрическая гимнастика. Она помогает расходовать калории и поддерживать в тонусе сердце прямо во время работы, при этом со стороны почти ничего не видно.

В беседе с "Радио 1" врач-невролог Павел Хорошев подчеркнул, что двигаться в течение дня необходимо. Ходьба, по его словам, остаётся основой, но для тех, кто весь день проводит за компьютером, есть удобный вариант – изометрические упражнения.

Внешне вообще почти невозможно заметить, что человек чем-то занимается. А он каждые 40 минут работы сцепил руки, потянул их в стороны. Или ладошками сложил – пытается сжать несуществующую вещь между ладонями, – отметил специалист.

Несколько простых упражнений прямо на рабочем месте:

Сцепленные руки: попробуйте развести их в стороны, создавая напряжение. Так работают мышцы рук и груди.

Надавливание ладонями: соедините ладони перед грудью и сильно давите ими друг на друга.

Работа руками: одну руку тяните вверх, другую – вниз, затем меняйте стороны. По словам врача, такой вариант особенно хорошо подходит девушкам.

Подъём тела: упритесь ладонями в сиденье и попробуйте слегка приподнять корпус над стулом – это полезно для спины.

По словам эксперта, такие упражнения развивают мышечную силу. При этом расходуется немало калорий. Двигаться во время работы не только можно, но и нужно, и для этого не требуется спортзал – хватит стула и немного внимания к себе каждые 40 минут, объяснил Хорошев.

Также врач посоветовал следить за питанием. Например, ориентироваться на средиземноморский или скандинавский подход, и соблюдать питьевой режим – около двух литров воды в день.