Нутрициолог подсказал необычный способ снизить вред от шашлыка

Вред от шашлыка нивелирует скумбрия
Обычная скумбрия спасет организм от последствий употребления шашлыка, заявила нутрициолог Елена Желянина.
«Всеми любимая корочка шашлыка содержит канцерогены, с которыми печени справиться крайне сложно. Таурин из скумбрии помогает быстрее их убирать, снижая нагрузку. Двести граммов рыбы - почти идеальная пропорция, при употреблении которой организм быстрее восстанавливается», – рассказала она РИА Новости.
Нутрициолог советует заедать шашлыки рыбой, зеленью, овощами и употреблять воду в приемлемом количестве.