Как по состоянию зубов оценить общее состояние здоровья

Многие пациенты уверены: жёлтый налёт на языке указывает на проблемы с желчным пузырём, белый — на диабет, а воспаление дёсен непременно вызвано гастритом. Насколько это правда, в беседе с «Чемпионатом» рассказал стоматолог-ортопед, главный врач стоматологической клиники «Все свои» Артём Майер.

Эксперт подтверждает, что при заболеваниях внутренних органов качество зубов действительно страдает. Нарушается кровоснабжение, снижается иммунитет, а при забросе кислоты из желудка повреждается эмаль и слизистая. Однако диагностировать конкретную болезнь по зубам невозможно.

«Диагностика болезней внутренних органов по зубам — это аналог гадания на кофейной гуще. Врачи этим не занимаются», — подчёркивает Артём Майер.

По его словам, проблемы с зубами при болезнях внутренних органов имеют высокую чувствительность, но низкую специфичность. Это значит, что, например, при язве желудка налёт на языке появляется у большинства пациентов, но сам по себе такой налёт может возникнуть по тысяче других причин. Задача стоматолога — решать проблемы во рту, а не ставить диагнозы внутренним органам.

При этом именно стоматологи лечат вторичные проблемы, возникшие на фоне уже известных заболеваний. При диабете повышается риск кариеса и пародонтита, болезни почек меняют цвет эмали, анемия и аутоиммунные нарушения приводят к кровоточивости дёсен. Особенно страдают зубы при болезнях пищеварительного тракта: у 20% людей с болезнями желудка встречаются эрозии эмали, а при наличии изжоги — почти у половины.