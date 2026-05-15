Правительство утвердило рекомендации по ЗОЖ

Кабинет министров утвердил методические рекомендации для российских медицинских организаций, где подробно расписан идеальный распорядок дня. Документ регламентирует время приема пищи, водный баланс, физическую нагрузку, режим сна и методы борьбы со стрессом, которые напрямую влияют на продолжительность жизни.

Согласно документу, с которым ознакомилось информагентство, принимать пищу утром рекомендуется не позже чем через 60 минут после пробуждения, а идеальным окном для завтрака считается промежуток с 7 до 9 часов. Утренний прием должен быть самым калорийным — на него отводится 30–40% суточного рациона. Ужинать положено за три часа до отхода ко сну, а интервалы между трапезами должны составлять 4–5 часов.

Из меню советуют исключить или свести к минимуму полуфабрикаты, колбасные изделия, готовые соусы, белый хлеб, любые сладости, выпечку, газировку и соки в пакетах. Также необходимо ограничить употребление наваристых мясных бульонов.

Особое внимание в рекомендациях уделено водному режиму. Сразу после пробуждения следует выпить стакан воды комнатной температуры (допускается слегка теплая). Каждый час в течение дня нужно делать по 2–3 глотка, а за 20–30 минут до еды — выпивать 100–150 миллилитров.

Физическая активность подразумевает прохождение не менее семи тысяч шагов в день, что эквивалентно 30–50 минутам ходьбы. Помимо этого, гражданам советуют подниматься по лестнице вместо лифта и при сидячей работе каждый час вставать или хотя бы прохаживаться.

Что касается сна, то его оптимальная продолжительность составляет 7–9 часов в условиях полной темноты. Температура в спальне должна держаться на уровне 18–20 градусов. За 1–2 часа до отбоя рекомендуется отказаться от экранов либо использовать синий фильтр. Кофеин разрешен только до 14 часов, а алкоголь не следует употреблять минимум за три часа до сна. Для управления стрессом авторы документа предлагают утром уделять 10–15 минут медитации или дыхательной гимнастике.

Также в список обязательных практик вошли пятиминутная дыхательная пауза в течение дня, вечерняя прогулка на 20 минут и заполнение дневника благодарности (три пункта перед сном). В правительстве подчеркивают, что следование этим правилам напрямую влияет на продолжительность жизни россиян.

Ранее Минздрав ускорил процедуру тестирования на ВИЧ. В больницах России смогут использовать генотерапию до госрегистрации.