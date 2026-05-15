Мужчины начали массово увеличивать тестикулы до размеров грейпфрута

Мужчины из разных стран увлеклись трендом под названием «боллмаксинг» и стали увеличивать тестикулы до размеров грейпфрута. Об этом сообщает издание Metro.

Последователи этого тренда увеличивают тестикулы до нереалистичных размеров с помощью инъекций физиологического раствора: из-за введения жидкости они на некоторое время опухают. В материале отмечается, что мужчины, которые увлекаются такой практикой, фотографируют свои половые органы и хвастаются ими перед единомышленниками.

Сексолог Ширин Лахани, комментируя новый тренд, предупредила, что он может быть очень опасен.

«Введение физиологического раствора в мошонку может привести к ряду проблем, включая бактериальную инфекцию, поскольку введение любой нерегулируемой жидкости, особенно вне медицинской практики, может привести к инфицированию и образованию абсцесса», — рассказала Лахани.

Кроме того, таким образом можно повредить ткани или нервы, а также получить микротравмы. Лахани также обратила внимание на то, что давление из-за скопления жидкости может нарушить кровоток в тестикулах, а это потенциально может повлиять на функцию яичек и вызвать эректильную дисфункцию, бесплодие и даже такие опасные для жизни последствия, как образование тромбов или гангрена.

