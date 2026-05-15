Стоматолог рассказал о вреде брекетов

Брекеты вредят стоматологическому здоровью россиян, потому что они уменьшают объем костной ткани и приводят к рецессии (повышению уровня десны, из-за чего оголяются шейка и корень зубов). Об этом ТАСС рассказал главный внештатный специалист стоматолог Минздрава РФ Олег Янушевич.
"Те, кто взрослым ставит брекеты, делают очень плохо. Не надо ставить брекеты, потому что, когда вы двигаете зубы, вы уменьшаете объем костной ткани. И потом возникают рецессии. Поэтому я считаю, что вот это повальное увлечение частных клиник, но и не только частных клиник брекетами, оно плохо влияет на стоматологическое здоровье граждан Российской Федерации", - сказал он.
Помимо этого, зубы начинают расходиться. Для постановки брекетов также иногда приходится удалять зубы.