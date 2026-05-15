Стоматолог рассказал о вреде брекетов

Брекеты вредят стоматологическому здоровью россиян, потому что они уменьшают объем костной ткани и приводят к рецессии (повышению уровня десны, из-за чего оголяются шейка и корень зубов). Об этом ТАСС рассказал главный внештатный специалист стоматолог Минздрава РФ Олег Янушевич.

© РИА Новости

"Те, кто взрослым ставит брекеты, делают очень плохо. Не надо ставить брекеты, потому что, когда вы двигаете зубы, вы уменьшаете объем костной ткани. И потом возникают рецессии. Поэтому я считаю, что вот это повальное увлечение частных клиник, но и не только частных клиник брекетами, оно плохо влияет на стоматологическое здоровье граждан Российской Федерации", - сказал он.

Помимо этого, зубы начинают расходиться. Для постановки брекетов также иногда приходится удалять зубы.