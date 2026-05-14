Онколог назвал смертельную опасность загара

Онколог «СМ-Клиники» Дмитрий Пензов назвал смертельную опасность загара. Разговор с врачом приводят «Известия».

Доктор предупредил об опасности загара, который повышает риск развития рака кожи. По его словам, многие до сих пор воспринимают загар как признак здоровья, несмотря на то что ультрафиолетовое излучение на самом деле является одним из ключевых факторов повреждения клеток кожи.

«Любой загар — это защитная реакция кожи на повреждение активными солнечными лучами. Когда человек регулярно и бесконтрольно находится под солнцем, в его клетках постепенно накапливаются мутации, которые со временем могут привести к образованию злокачественных опухолей», — уточнил собеседник издания.

Особенно опасным медик назвал солнце с 11:00 до 16:00 часов, когда уровень ультрафиолетового излучения максимален. Кроме того, Пензов напомнил об опасности солнечных ожогов в детском и подростковом возрасте, поскольку они существенно увеличивают риск развития онкологии во взрослом возрасте.

Значительно повышает риски и отказ от солнцезащитных средств, добавляет онколог. Специалист рекомендует использовать средства с SPF 50+ с увлажняющей сывороткой, носить головные уборы и одежду с закрытыми плечами и избегать длительного пребывания под прямыми солнечными лучами в дневные часы.

«При любом изменении родинок необходимо как можно быстрее обратиться к врачу», — подытожил эксперт.

