Как правильно пить кефир с семенами льна, чтобы похудеть

Рассказываем, чем полезен напиток и как его приготовить.

В мире ПП тренды меняются быстрее, чем погода, но есть сочетания, которые остаются базой на десятилетия. Кефир с семенами льна — как раз из таких «золотых» дуэтов. Ещё недавно этот напиток считался секретом стройности из старых газетных вырезок, а сегодня его рекомендуют нутрициологи как мощный инструмент для поддержки метаболизма. Густой питательный напиток состоит из обычного кефира и измельчённых или цельных семян масличного льна, поэтому очень прост в приготовлении.

Популярность смеси выросла на волне интереса к суперфудам. Семена льна стоят копейки по сравнению с заморским чиа, но по составу им почти не уступают. Притом состав весьма полезен. Он отлично «разгоняет» ленивый кишечник и помогает дольше не чувствовать голода. Важно не поддаваться на маркетинговые уловки и пить его умеренно – при избыточном употреблении или наличии камней в желчном пузыре он вызывает дискомфорт.

Состав и пищевая ценность

Оба продукта в составе полезные и отдельно друг от друга, но вместе они создают уникальную синергию. Кефир – источник легкоусвояемого белка и кальция. Но главное в нём — пробиотики (живые бактерии), которые заселяют наш микробиом и борются с патогенной флорой. Маленькое семечко льна — это концентрат полиненасыщенных жирных кислот Омега-3, которые критически важны для сосудов, кожи и волос. В 100 мл готового напитка (при использовании 2,5% кефира и 1 ч. л. льна) содержится 65-70 ккал, а БЖУ = 4/5/4 г соответственно.

Ингредиенты неплохо дополняют друг друга. Семечки богаты растительными антиоксидантами и грубой клетчаткой. «Молочка» же выступает в роли «транспортёра», который смягчает действие клетчатки и обеспечивает среду для усвоения жирорастворимых витаминов из льна.

«Тандем работает сразу по нескольким фронтам: расскажу о главных полезных свойствах кефира с семенами льна», — Анастасия Шамкий, нутрициолог клиники «Айя».

Возможная польза для организма

Поддержка пищеварения. Клетчатка льна работает как мягкая щётка. Она аккуратно стимулирует перистальтику и помогает организму вовремя избавляться от продуктов распада. Это избавляет от чувства тяжести и вздутия.

Чувство сытости. При контакте с кефиром лён набухает. В желудке эта масса увеличивается в объёме, создавая длительное ощущение сытости. Это идеальное решение для тех, кто страдает от вечернего «жора» или просто хочет сбросить вес без ощутимых голодовок.

Влияние на микрофлору кишечника. Кефир даёт новые полезные бактерии, а клетчатка служит для них пищей (пребиотиком). В итоге ваш иммунитет, который на 70% зависит от кишечника, становится крепче.

Также напиток будет незаменим для тех, кто следит за фигурой. Его употребление – простой способ получить качественные жиры без лишних калорий. Дополнительно к прочему омега-3 изо льна помогает поддерживать эластичность тканей при похудении.

Как правильно готовить

Вкус и польза, как и всегда, напрямую зависят от качества исходников. Начнём с того, какой кефир выбрать. Идеальный вариант:

свежий (один-два дня с даты производства);

с жирностью 1% или 2,5% (обезжиренный продукт брать не стоит, так как хуже усваивается кальций);

без дополнительных добавок.

Семена льна тоже нуждаются в правильном выборе. Они бывают золотистые и коричневые. Первые имеют более мягкий вкус, вторые — более привычные. Цвет не так важен. Главное, чтобы они были сухими и без посторонних запахов.

И нюанс, о котором многие забывают, — семена нужно молоть. Цельное семя защищено плотной оболочкой, которую наш желудок не может переварить. Чтобы получить омега-3 и антиоксиданты, семечки нужно размолоть в кофемолке непосредственно перед употреблением (они быстро окисляются на воздухе).

Приготовление очень простое, а рецепт всегда базовый. Пропорции для напитка:

200 мл кефира (один стакан);

две чайные ложки молотых семян.

Семена нужно размолоть, всыпать в кефир и подождать 10-15 минут, чтобы они набухли и стали мягче. Стакан смеси содержит около 140 ккал, соотношение БЖУ = 8/10/8 г. Если напиток не подошёл (вызывает диарею или дискомфорт), уменьшайте количество семечек. Начать можно с одной ложки порошка.

Когда и как употреблять?

Здесь нет жёстких норм, всё зависит от вашей цели. Рассмотрим основные возможные моменты:

Утром или вечером. Утром за 20 минут до завтрака — для запуска метаболизма, а вечером вместо ужина или за два часа до сна — для лёгкого очищения наутро и утоления голода.

До или после еды. Оптимально — как самостоятельный приём пищи или за 30 минут до еды. Пить кефир сразу после плотного обеда не стоит, это может вызвать брожение.

Как часто можно пить? Курс обычно длится две-три недели, после чего стоит сделать перерыв. В профилактических целях можно пить два-три раза в неделю. И помните, что две столовые ложки семян – максимальная суточная доза для взрослого.

Кому стоит быть осторожнее?

Даже у суперфудов есть противопоказания. Вам не рекомендуется употребление напитка, если у вас:

проблемы с ЖКТ – в период обострения гастрита, язвы или панкреатита от напитка нужно отказаться, иначе грубые волокна могут травмировать воспалённую слизистую;

аллергия или индивидуальная непереносимость – встречается редко, но возможны негативные реакции на белок льна или лактозу в кефире;

беременность и хронические заболевания – лён иногда повышает уровень эстроген в крови, что не рекомендовано в положении.

Также осторожность нужна при наличии камней в почках или желчном пузыре (из-за желчегонного эффекта). В целом смесь не опасна, но при появлении побочек уменьшайте дозу семян или обратитесь к гастроэнтерологу.

Популярные рецепты

Классика работает во все времена, но, если обычный вкус напитка приелся, вы можете поэкспериментировать. Лучше всего «льняной» кефир сочетается с:

ягодами (особенно с черникой или малиной) – здесь уже получается довольно сытный десерт и в блюде содержится больше антиоксидантов;

овсянкой – к вышеуказанному рецепту добавьте 1 ст. л. овсяных хлопьев (геркулес, а не хлопья быстрого приготовления) и оставьте всё набухать минут 15;

бананом и корицей – все ингредиенты поместите в блендер (достаточно одного среднего банана, а корицы – всего щепотку), взбейте и выпейте не раньше, чем через 15-20 минут.

Попробуйте также рецепты напитка с добавлением творога, желатина, вишнёвого варенья и даже какао.

Ошибки при употреблении

Многие из тех, кто вводит этот напиток в рацион, не получают желаемого эффекта. Проблема вовсе не в смеси, а в том, как именно её готовят. Основные оплошности:

Слишком много семян льна. В попытке сделать рецепт более сытным, насыщенным или полезным, некоторые сыпят на кружку кефира по две, три, четыре и более ложки семян. Такая дозировка приводит к диарее. Недостаток воды в рационе. Лён содержит клетчатку, а она буквально впитывает воду из организма. Если жидкости в теле недостаточно, возникает запор. Норма воды в день – 30 мл на 1 кг вашего веса. Жидкость из чая, кофе, супов тоже учитывается. Использование цельных семян. Даже набухшие семечки практически не усваиваются в желудке – они слишком жёсткие. Порошок даёт максимум пользы, а для перемолки нужно буквально пять минут.

Самая распространённая ошибка – ожидание быстрого или волшебного эффекта. Во-первых, любой продукт даёт пользу накопительно. То есть от одного приёма напитка ничего не будет. Для эффекта нужно хотя бы три-шесть дней применения. Ну и похудеть исключительно на кефире тоже не получится – следите за дефицитом калорийности в общем.

Кефир с семенами льна — это простой и эффективный способ поддержать свой организм в тонусе. Напиток не требует больших затрат, но даёт заметный результат: лёгкость в теле, чистую кожу и стабильную работу кишечника. Не забывайте о правильной дозировке, перемалывайте семечки непосредственно перед приготовлением и пейте больше воды. Если всё сделано правильно и нет противопоказаний к компонентам – пищеварение обязательно станет лучше!

