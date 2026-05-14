Диетолог объяснил, чем лишний вес отличается от ожирения

Анна Белоусова разъяснила НСН, как правильно рассчитывать индекс массы тела и какие нормы существуют, а также обратила внимание на распространённые ошибки в интерпретации показателей.

Лишний вес — это не только эстетическая проблема, но и серьёзная угроза для здоровья, заявила НСН диетолог, нутрициолог Анна Белоусова.

Избыточный вес на сегодняшний день фиксируется у 56% россиян, а ожирение — у 22—26%, рассказал главный внештатный специалист — диетолог Минздрава России, академик РАН, научный руководитель ФИЦ питания и биотехнологии Виктор Тутельян на форуме «Здоровье нации — основа процветания России». По его словам, 30-50% заболеваний вызваны нарушениями питания, пишет ТАСС. Белоусова разъяснила, как правильно рассчитывать индекс массы тела и какие нормы существуют, а также обратила внимание на распространённые ошибки в интерпретации показателей.

«Для диагностики лишнего веса и ожирения мы измеряем два параметра — индекс массы тела и объём талии. Индекс массы тела рассчитывается как отношение веса к росту в метрах, возведённому в квадрат. Чтобы получить рост в метрах, нужно разделить значение в сантиметрах на 100 — например, 175 см соответствует 1,75 м, затем это число возводится в квадрат. Вес делят на это число и оценивают результат. Выделяют следующие диапазоны значений индекса массы тела: дефицит массы тела — показатель ниже 18, норма — от 18 до 24,9, избыточная масса тела — от 25 до 29,9, ожирение — от 30 и выше. В некоторых источниках пропускают категорию избыточной массы тела, из‑за чего показатели от 25 сразу относят к ожирению, но это неверно. При этом чем ближе значение индекса к 29,9, тем выше вероятность перехода в категорию ожирения. Кроме того, мы обязательно учитываем объём талии — этот показатель имеет важное диагностическое значение. Согласно современным рекомендациям, для женщин допустимый объём талии составляет не более 80 см, для мужчин — не более 94 см», — сказала собеседница НСН.

Она объяснила, почему лишний вес — это не только эстетическая проблема, но и серьёзная угроза для здоровья.

«Лишний вес для многих людей — психологически тяжёлый фактор, который существенно снижает качество жизни. Чем выше масса тела, тем выше риск развития висцерального ожирения — накопления жира вокруг внутренних органов. Такое отложение жировой ткани мешает нормальной работе органов и повышает риск развития целого ряда заболеваний. Прежде всего это сосудистые заболевания, атеросклероз, ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет — это основные риски, о которых часто говорят. Но есть и другие заболевания, связанные с лишним весом: варикозное расширение вен, патологии суставов, кожные проблемы. Также нередко упускают из виду связь ожирения с повышенным риском онкологических заболеваний: у женщин это рак молочной железы, матки, яичников, у мужчин — рак предстательной железы, а у всех людей вне зависимости от пола — рак прямой кишки», — добавила эксперт.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что пациенты с ожирением в России смогут получать хирургическое лечение за счет обязательного медицинского страхования, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».