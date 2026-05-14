Биолог посоветовал продукт, который полезен почти для всего организма

Морская капуста полезна почти для всего организма. Ее употребление благоприятно сказывается на работе нервной системы и желудочно-кишечного тракта, рассказала NEWS.ru исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина.

«Бурые водоросли содержат полезные для организма минералы и витамины, и их там в несколько раз больше, чем во многих овощах. Всего в 40 граммах продукта кроется суточная норма йода, который нормализует функцию щитовидной железы и кишечника, успокаивает нервную систему и повышает работоспособность организма», — поделилась специалист.

Она добавила, что данный продукт хорошо снижает уровень «плохого» холестерина, устраняет атеросклеротические бляшки на стенках сосудов и разжижает кровь, что позволяет предотвратить тромбообразование. Биолог также указала, что морская капуста стабилизирует менструальный цикл и гормональные процессы у женщин, а также служит профилактикой различных гинекологических заболеваний.

«Она обезвреживает радионуклиды, выводит соли тяжелых металлов и токсины, снижает риск заболевания раком. Она имеет способность разбухать в желудке, что вызывает рефлекторное усиление перистальтики кишечника», — Ирина Лялина, биолог.

Однако, предупредила Лялина, в случае избытка йода может возникнуть гиперфункция щитовидной железы, а переедание данного продукта грозит диареей. Продукт нельзя употреблять беременным и людям с проблемами с почками, подчеркнула эксперт.

