Диетолог ответил, какое сочетание напитков грозит «двойным ударом» по желудку

Эндокринолог и диетолог «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге Дарья Киселева предупредила, что кофе, алкоголь и некоторые другие привычные продукты могут негативно сказаться на пищеварении и вызывать изжогу. Об этом она рассказала «Ленте.ру».

Прежде всего врач предупредила о проблемах с пищеварением любителей кофе и алкоголя.

«Кофеин, с одной стороны, расслабляет пищеводный сфинктер, а с другой — раздражает слизистую желудка и стимулирует выработку соляной кислоты. Это "двойной удар": больше кислоты и слабее защита от ее попадания вверх по пищеводу. Схожим способом воздействует на систему пищеварения и алкоголь», — объяснила Киселева.

Также негативно воздействовать на пищевод могут лук и чеснок, добавила доктор. Причина заключается в их способности раздражать слизистую и усиливать чувствительность пищевода.

Киселева добавила, что провокатором изжоги и дискомфорта в животе могут стать кислые продукты, например, цитрусовые, томаты или уксус. Употребление их в большом количестве усиливает общую кислотную нагрузку в желудке. В результате часть его содержимого может подняться обратно в пищевод.

К другим провокаторам изжоги врач отнесла шоколад, острую пищу, фастфуд, сливочные и другие соусы.

Ранее эндокринолог Анна Одерий предупредила, что злоупотребление шашлыками может вызывать тяжесть, вздутие, изжогу и общий дискомфорт. Особенно это актуально для людей с хроническими заболеваниями ЖКТ.