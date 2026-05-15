Как питаться при тренировках для снижения веса

Тема питания в дни тренировок давно перестала быть исключительно профессиональной историей для спортсменов. Сегодня все больше людей занимаются спортом для поддержания здоровья, снижения веса или улучшения самочувствия, и вместе с этим растет интерес к тому, как питание влияет на результат тренировок.

© Unsplash

При этом одной универсальной схемы не существует: режим зависит от целей человека, уровня нагрузки, времени тренировки и образа жизни.

«Одна из самых распространенных ошибок - попытка резко ограничить рацион ради более быстрого похудения. Многие начинают тренироваться и одновременно сильно сокращают калорийность рациона, особенно углеводы. На практике это часто приводит к обратному эффекту: снижается энергия, ухудшается восстановление, появляется постоянное чувство усталости, а тренировки становятся менее эффективными. Организм воспринимает это как стресс», - рассказала «Свободной Прессе» эксперт в области фитнеса и биомеханики движения Анастасия Гулянина.

Если человек тренируется для снижения веса, питание все равно должно оставаться сбалансированным. Важно не голодание, а умеренный дефицит калорий и регулярность. Организму необходимы белки для восстановления мышц, сложные углеводы для энергии и достаточное количество воды. Особенно это важно для тех, кто совмещает тренировки с высокой рабочей нагрузкой и активным ритмом жизни.