Гастроэнтеролог предупредил об опасности мяса для шашлыка в магазинном маринаде

Гастроэнтеролог АО «Медицина» Евгений Белоусов предупредил в беседе с «Чемпионатом» об опасности мяса для шашлыка в магазинном маринаде. Он подчеркнул, что главный плюс промышленно замаринованного шашлыка — экономия времени. Не нужно выбирать основу, нарезать, смешивать специи, ждать несколько часов. Но у такой скорости есть оборотная сторона.

«Под ярким маринадом можно скрыть не самое свежее сырьё. Чем больше в составе стабилизаторов, усилителей вкуса и уксуса, тем выше нагрузка на желудок и риск пищевых инфекций при малейшем нарушении цепочки охлаждения», — сказал эксперт.

Нарезанное и залитое маринадом мясо имеет большую площадь контакта с воздухом, а маринад не стерилизует продукт — при ошибках хранения бактерии спокойно размножаются в упаковке.

