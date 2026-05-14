Названа черта характера, которая на треть снижает риск инфарктов и инсультов

Отношение к будущему напрямую связано с физическим здоровьем и продолжительностью жизни: люди, которые привыкли оптимистично смотреть на жизнь, чаще обладают более крепким здоровьем, у них ниже риск возрастных заболеваний, в том числе сердечных. Об этом рассказала «Газете.Ru» директор Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского университета, профессор, член-корреспондент РАН Ольга Ткачева.

«Одно из крупных исследований показало: у оптимистов риск сердечно-сосудистых заболеваний примерно на треть ниже. Ученые оценивали относительный риск, который показывает, насколько чаще или реже происходит событие в одной группе по сравнению с другой. В данном случае относительный риск сердечно-сосудистых заболеваний у оптимистов составляет 65% от исходных 100%. Это на 35% меньше, чем у людей из контрольной группы, которые не считают себя оптимистами», — заметила Ткачева.

По словам врача, такие результаты во многом связаны с образом жизни — такие люди чаще следят за питанием, больше двигаются и реже имеют вредные привычки.

«Но дело не только в поведении. Негативный взгляд на жизнь провоцирует более высокий уровень стресса, а хронический стресс повышает уровень кортизола, усиливает воспалительные процессы и тем самым увеличивает вероятность развития заболеваний. В среднем оптимисты живут на 11–15% дольше и чаще достигают возраста старше 85 лет. Даже с поправкой на социальное положение и уровень дохода. Это связано с тем, что оптимисты лучше справляются с трудностями, умеют переосмысливать негативные ситуации и сохраняют активную жизненную позицию», — рассказала врач.

Оптимизм особенно важен в ситуациях, когда человек сталкивается с жизненными трудностями. Люди с позитивным настроем чаще продолжают попытки, ищут решения и достигают целей, тогда как пессимисты быстрее теряют мотивацию.