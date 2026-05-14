Нутрициолог раскрыла дешевый способ похудеть дома

Нутрициолог Писарева рассказала, что сбросить вес можно и без генетических тестов и дорогостоящих обследований. Специалист объяснила россиянам, что реально работает.

© Vse42.ru

Персонализированное питание звучит почти как универсальное решение, но есть важная загвоздка: обходится оно почти как подержанная машина. Генетические исследования, анализ микробиоты, гормональные панели – даже базовый набор для составления индивидуального плана может оказаться слишком дорогим для среднего россиянина.

В разговоре с "Радио 1" нутрициолог Ирина Писарева отметила, что для большинства жителей России такой подход пока остаётся малодоступным. И дело здесь не в мотивации, а в стоимости. Генетический тест – довольно дорогое исследование. Его стоимость может составлять 50–60 тысяч рублей в зависимости от числа генотипов. Анализ микробиома – минимум 30 тысяч рублей. А биохимия, общий анализ крови, гормоны, липидный профиль, витамины и минералы в сумме могут обойтись в 50 тысяч рублей и даже больше, пояснила специалист.

При этом нутрициолог предложила понятный алгоритм для экономичного, но действенного старта.

Исключить полуфабрикаты;

Самый простой шаг – выбирать цельные продукты. Убрать из рациона колбасы, сосиски, сомнительные чипсы.

Следить за балансом тарелки: в каждом приёме пищи должны быть белок и клетчатка. Это помогает дольше сохранять сытость и поддерживает микробиом.

Тщательно пережёвывать еду;

– Очень часто мы едим на ходу, быстро. Пища не успевает усвоиться, перевариться, попадает мёртвым грузом. Пережёвывать надо 33 раза. Это тяжело, но хотя бы 15, – уточнила нутрициолог.

Вести дневник питания хотя бы в течение недели;

Не рассчитывать на чудо: здоровое снижение веса не бывает стремительным. Это постепенная и системная работа по формированию новых пищевых привычек.

По словам специалиста, даже без дорогих генетических исследований эти простые шаги могут помочь сдвинуть процесс с места.