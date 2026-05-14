Назван неожиданный способ замедлить старение

Увлечение искусством и культурой способно замедлить старение, считает профессор Университетского колледжа Лондона (Великобритания) Дейзи Фанкорт. Неожиданный способ снизить биологический возраст она назвала в беседе с Metro.

Ученые во главе с Фанкорт проанализировали данные более 3,5 тысячи взрослых жителей Великобритании и выяснили, что регулярное посещение музеев, выставок, концертов или занятие творчеством могут положительно влиять на биологический возраст. В исследовании учитывались такие занятия, как пение, танцы, рисование и фотография.

«Это первое доказательство того, что участие в культурной жизни связано с более медленным биологическим старением», — отметила Фанкорт.

По словам профессора, люди, занимавшиеся творческой деятельностью хотя бы раз в неделю, старели примерно на четыре процента медленнее. В среднем их биологический возраст оказался на год ниже по сравнению с теми, кто редко уделял время искусству и культурным мероприятиям. Исследователи подчеркнули, что эффект сопоставим с пользой от регулярной физической активности. При этом Фанкорт уточнила, что замедление биологического старения не гарантирует увеличение продолжительности жизни.

Ранее хирург и гастроэнтеролог Альваро Кампильо призвал людей, которые желают достичь долголетия, придерживаться правила «5-4-3-2-1-0». По словам врача, это правило включает рекомендации по сну, физической активности и питанию.