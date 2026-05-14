Назван возраст пика мужской сексуальности

В современной медицине нет единого понятия о возрасте пика мужской сексуальности, заявил уролог-андролог «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге Дмитрий Журавский. Свое мнение на эту тему он высказал в разговоре с «Лентой.ру».

Врач отметил, что в вопросе определения возраста пика сексуальной активности мужчины речь всегда идет о совокупности таких показателей, как либидо, физиологическая реактивность (длительность эрекции, объем эякулята, частота спонтанных эрекций) и половая активность. По его словам, эти параметры оцениваются отдельно, поскольку каждый из них достигает максимума в разном возрасте.

«Если говорить о либидо, его пик у мужчин обычно приходится на 18-25 лет — этот же период соответствует максимальному уровню тестостерона. После 25 лет наблюдается постепенное снижение этого показателя. При этом физиологическая реактивность у молодых мужчин может быть нестабильной из-за психогенных факторов, тогда как к 35-40 годам формируется уверенность в себе и лучший контроль над эякуляцией, несмотря на уже начавшееся снижение тестостерона», — объяснил Журавский.

По словам специалиста, на сексуальную активность, помимо возраста, влияет и психоэмоциональное состояние. Стресс и депрессия повышают уровень кортизола, подавляют выработку гормонов, в том числе и половых. Из-за этого существенно снижается либидо, предупредил он. Тем не менее, как отметил уролог, при благоприятных конституциональных особенностях мужчина может сохранять высокую сексуальную активность и после 50 лет.

