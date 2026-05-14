Каждый десятый инсульт в России случается в возрасте до 45 лет

Еще недавно считалось, что инфаркт и инсульт угрожают пожилым. Но сегодня врачи все чаще фиксируют эти грозные события у людей "в самом расцвете сил" - в возрасте, когда самое время строить карьеру и растить детей. Статистика неумолима: сегодня каждый десятый инсульт и почти каждый пятый инфаркт в России происходят у человека до 45 лет, и большинство из них мужчины. Почему молодеют сердечно-сосудистые катастрофы и есть ли возможность защититься? На вопросы "РГ" ответила врач-кардиолог, доцент кафедры кардиологии Института непрерывного образования и профессионального развития Пироговского университета Юлия Юферева.

Почему инфаркты и инсульты "молодеют" ?

Вопреки распространенному мнению, сосудистая катастрофа почти никогда не бывает случайностью. Чаще всего это закономерный итог многолетнего влияния вредных привычек, неправильного образа жизни и нелеченных болезней. Организм долго терпит, а потом дает сбой. По оценкам кардиологов, правильная профилактика способна снизить риски ранних инфарктов и инсультов на целых 80%. "То есть в восьми случаях из десяти трагедии можно избежать", - подчеркивает доктор Юферева.

Какая привычка повышает риск инфаркта в 13 раз?

Курение - абсолютный лидер среди факторов риска у молодых. Причем это касается не только "заядлых" курильщиков. "Безопасной дозы курения не существует, - предупреждает кардиолог. - Даже 1-5 сигарет в день увеличивают риск инфаркта миокарда на 40%".

У курящих мужчин до 45 лет вероятность заполучить инфаркт возрастает в 9 раз, а у женщин - в 13 раз. Табачный дым сильнее бьет по женскому организму из-за антиэстрогенного эффекта. Именно гормоны эстрогены защищают молодых женщин от сердечно-сосудистых недугов, а курение эту защиту разрушает.

Но есть и хорошая новость: уже через год после отказа от сигарет риск ишемической болезни сердца падает наполовину. А через пять лет риск инсульта становится таким же, как у некурящих. Ни одно даже самое дорогое лекарство не дает такого мощного эффекта.

Правда ли, что холестерин вреден? И что делать с "плохой" фракцией?

Высокий холестерин - не всегда удел любителей жирной пищи. С едой мы получаем не более 15% этого вещества, остальное синтезирует сам организм, точнее, наша печень. Исследования показывают, что уже в возрастной группе 25-34 лет повышенный уровень холестерина имеют почти 38% людей. Особенно опасны липопротеины низкой плотности (ЛПНП) - их называют "плохим" холестерином. Именно они оседают на стенках сосудов и формируют атеросклеротические бляшки.

Универсальной нормы нет: целевой уровень "плохого" холестерина зависит от вашего личного сосудистого риска. Для людей с очень высоким риском нужно держать его ниже 1,4 ммоль/л, с высоким - ниже 1,8, с умеренным - ниже 2,6, а для остальных - ниже 3,0. "Снижение уровня холестерина ЛПНП на каждый 1,0 ммоль/л снижает риск инфаркта и сердечно-сосудистой смерти на 20-25%", - поясняет кардиолог.

Достичь таких цифр одной диетой, если отклонение от нормы велико, практически невозможно, поэтому врачи назначают статины. Пугаться их приема не стоит: мифы о вреде для печени сильно преувеличены, а польза доказана многолетними исследованиями.

Почему давление называют "тихим убийцей"?

Около половины людей с повышенным давлением не ощущают никаких симптомов. Ни головной боли, ни одышки, ни жара. Человек чувствует себя прекрасно, а его сосуды постепенно разрушаются. Устойчивое давление от 140/90 мм рт. ст. на приеме у врача (или 135/85 дома) - это уже "красный флаг": действовать немедленно.

"Уменьшение систолического давления на каждые 10 мм рт. ст. снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний на 20%, а инсульта - на 27%", - приводит данные доктор Юферева. Поэтому гипертоникам жизненно необходимо вести дневник самоконтроля: измерять давление утром и вечером, а результаты показывать врачу - для подбора оптимальной схемы лечения. Сегодня в арсенале кардиологов несколько групп гипотензивных препаратов, есть и комбинации из двух и более активных лекарственных компонентов, часто в одной таблетке - это удобно и эффективно.

Сколько шагов в день реально защищают сердце?

Самый простой и доступный способ - обычная быстрая ходьба. Всего 30 минут в день снижают риск инсульта примерно на четверть. У всех на слуху рекомендация проходить 10 тысяч шагов в день, хотя изначально круглая цифра была выбрана маркетологами, продвигавшими на рынок первый шагомер. Теперь врачи говорят: даже 4 тысячи шагов (это примерно 3 километра) уже уменьшают общую смертность. Идеальная норма для взрослого человека - 150 минут умеренной нагрузки в неделю (например, быстрая ходьба или танцы) либо 75 минут интенсивной (бег, плавание, велосипед). Плюс пару раз в неделю добавляйте силовые упражнения. Движение помогает не только сосудам: оно снижает давление, сахар, "плохой" холестерин и поднимает "хороший".

Лишний вес и диабет: насколько они опасны в молодости?

Ожирение в молодом возрасте увеличивает риск инфаркта более чем в два раза. Причем самое опасное - это висцеральный жир, который откладывается внутри брюшной полости (оценивают его по окружности талии: норма - меньше 94 см для мужчин и 80 см для женщин). Даже умеренное похудение помогает: каждый сброшенный килограмм снижает систолическое давление примерно на 1 мм рт. ст. Сахарный диабет повышает риск инфаркта в 2,4 раза, а даже небольшое повышение сахара в крови (еще не диабет) увеличивает вероятность инсульта на 20-30%.

Что значит "здоровое питание" для сосудов?

Главные принципы просты: больше растительной пищи, меньше животных жиров и соли (менее 5 граммов в день). В идеале нужно съедать 200 граммов фруктов и столько же овощей ежедневно, 30 граммов несоленых орехов, рыбу (особенно жирную) дважды в неделю. Красное мясо - не больше 350-500 г в неделю, и не каждый день, а от переработанного мяса (колбасы, сосиски) лучше отказаться вовсе.

Полностью исключите трансжиры из промышленных продуктов, сладкие газировки и промышленные соки. Алкоголь для профилактики болезней сердца не рекомендуется совсем, а если уж пьете, то не более 100 г чистого спирта в неделю - и помните, что безопасных доз не существует. "Средиземноморская диета с орехами за пять лет снижает риск сердечно-сосудистых болезней на 28%, а с оливковым маслом - на 31%", - подчеркивает кардиолог.

В 15-20% случаев молодые пациенты с инфарктом имели особые факторы риска: баловались наркотиками, употребляли энергетики, анаболические стероиды, алкоголь. А у женщин - один из серьезных рисков - прием оральных контрацептивов.

Правда ли, что стресс и расшатанные нервы приближают инфаркт?

Это действительно так. Сильное потрясение - смерть близкого, развод, серьезный конфликт - может стать спусковым крючком для внезапного инфаркта или инсульта даже у относительно здорового молодого человека.

Хронический стресс, тревога, депрессия заметно повышают риски, особенно у женщин. Проблема в том, что стресс редко приходит один: он тянет за собой переедание, курение, бессонницу и отказ от спорта. Но есть прекрасно работающие методы борьбы: дыхательная гимнастика, медитация, йога, прогрессивная мышечная релаксация. Подумайте только: всего 10 минут дыхательной гимнастики (йоговского дыхания) в день снижают уровень гормона стресса кортизола на 20%.

Итог: пять простых шагов, чтобы сердце и сосуды оставались здоровыми

Профилактика ранних инфарктов и инсультов базируется на выработке здоровых повседневных привычек. Доктор Юферева перечислила топ-5 важных действий:

Контролировать давление, холестерин и сахар.Следить за весом и окружностью талии.Проходить ежедневно хотя бы 4-5 тысяч шагов (или любые другие эквивалентные физические активности).Отказаться от сигарет.Наладить сон (не менее 7 часов).

И еще одна важная рекомендация - регулярно наблюдайтесь у врача, особенно если в семье были ранние инсульты или инфаркты. Болезнь легче предотвратить, чем лечить ее последствия.