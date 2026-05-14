Названы самые важные продукты, поддерживающие сердце

Забота о сердце после 50 лет – это комплексный подход, включающий здоровое питание, регулярную физическую активность, отказ от вредных привычек и управление стрессом. Особое значение имеет питание.

«Жирная рыба два-три раза в неделю обеспечивает организм омега-3, которые снижают уровень триглицеридов и предотвращают тромбообразование. Цельнозерновые крупы, бобовые и орехи контролируют холестерин и давление. Ярко окрашенные ягоды, листовая зелень и цитрусовые защищают сосуды за счет антиоксидантов. Оливковое масло вместо животных жиров замедляет развитие атеросклероза», — рассказала «Свободной Прессе» геронтолог Анна Шелобанова.

Главный принцип, которого необходимо придерживаться, это системность. Рацион должен быть построен на основе овощей, рыбы, цельных злаков и минимума переработанных продуктов, отметила врач.

