Снижение скрытого сахара - важная задача. Многие люди сейчас налегают на "полезные" протеиновые батончики, но это не тот путь, который ведет к здоровью. Об этом рассказал кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов в своем блоге.

По словам врача, ситуация, которую он сейчас наблюдает, вызывает серьезные опасения.

"Норма быстрого сахара составляет от 30 до 50 граммов в сутки, однако реальное потребление иногда доходит до 150", - отметил врач.

Это дорога к инсулинорезистентности - организм попросту не справляется с постоянной гликемической нагрузкой. Возникает жировая болезнь печени, появляются лишние килограммы.

Чтобы как-то себе помочь, сразу не отказываясь от любимых продуктов, некоторые люди делают ставку на фруктозу. Однако она, в отличие от обычного сахара, "метаболизируется практически сразу в жировые капли внутри гепатоцитов".

"Фруктоза в протеиновых батончиках превращается в жир прямо в печени, сводя на нет усилия спортсменов", - отметил Сергей Вялов.

Он также добавил, что производители, с целью склеить компоненты и придать съедобный вкус продуктам, добавляют огромное количество кукурузного фруктозного сиропа.

Также на своем канале в Max врач пишет о влиянии консервов на здоровье. При умеренном потреблении такие продукты могут сохранять полезные вещества и входить в здоровый рацион, считает он.

В числе наиболее полезных врач назвал рыбные консервы (это белок, омега-3, витамин D, кальций), бобовые и овощные.