Профессор объяснила, кому фрукты могут навредить

Некоторым людям эти продукты принесут больше вреда, чем пользы. Доктор медицинских наук, профессор, специалист по интегративной и антивозрастной медицине Светлана Каневская развеяла миф о тотальной пользе фруктов и объяснила, при каких заболеваниях их употребление необходимо резко ограничить или вовсе исключить.

В беседе с «Чемпионатом» эксперт подчеркнула, что для полностью здоровых людей умеренное потребление целых фруктов (до двух порций в день) снижает риск сахарного диабета 2 типа благодаря улучшению чувствительности к инсулину. Однако есть группы пациентов, которым фрукты могут причинить серьёзный дискомфорт и ухудшить состояние здоровья.

Кому фрукты противопоказаны или требуют строгого контроля.

Люди с непереносимостью фруктозы. При наследственной или приобретённой форме яблоки, груши, виноград и арбузы вызывают вздутие, диарею и боль. Пациенты с декомпенсированным диабетом и тяжёлым ожирением. Им не запрещены фрукты полностью, но рекомендуется ограничить порции и выбирать продукты с низкой гликемической нагрузкой (ягоды, цитрусовые, яблоки с кожурой). При этом фруктовые соки и сухофрукты под строгим запретом — именно они повышают риск диабета. Люди с СИБР и синдромом раздражённого кишечника. При чувствительности к FODMAP фрукты, богатые сорбитолом и фруктозой (манго, арбузы, груши), могут спровоцировать метеоризм и диарею. В периоды обострений их нужно исключить. Пациенты с редкими ферментопатиями (наследственными нарушениями обмена), где фруктоза или галактоза противопоказаны. Временные ограничения. При остром гастроэнтерите, язвенной болезни в стадии обострения и панкреатите фрукты убирают из рациона до снятия воспаления и восстановления работы ЖКТ.

Кроме того, при подозрении на аллергию или индивидуальную непереносимость Светлана Каневская рекомендует не гадать, а пройти специальные тесты — ALEX (на истинную аллергию) и FOX (на пищевую непереносимость).

Специалист резюмирует, что фраза «фрукты вредны при диабете» — это неверное обобщение. Проблема возникает лишь в случае избыточного потребления или конкретных заболеваний, тогда как цельные плоды в умеренных дозах полезны большинству людей.

